"El marchamo de calidad de Aragón, llegar a acuerdos, se ha visto reforzado en un momento fundamental", dice Sada

El presidente del Parlamento autonómico defiende el debate de las ideas frente al de "adjetivos", que considera "estéril"

ZARAGOZA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha afirmado que "el marchamo de calidad de Aragón, llegar a acuerdos, no solamente no se ha visto dañado, sino que ha sido reforzado en un momento fundamental" como es la pandemia de la COVID-19, "con una triple crisis", sanitaria, económica y social.

El presidente de la cámara ha opinado, en una entrevista concedida a Europa Press, que la voluntad de consenso "en absoluto" está dañada y ha recordado que, con ocasión del 23 de abril de 2020, los ochos partidos representados, PSOE, PP, Cs, Podemos, VOX, PAR, CHA e IU, alcanzaron un acuerdo para elaborar un manifiesto común sobre la pandemia, "donde había unos compromisos importantes". En el caso de la Estrategia de Recuperación Social y Económica, firmaron este acuerdo siete de los ocho grupos.

"La gente tiene mucha incertidumbre y preocupación por el futuro, y no puede estar viendo que los representantes políticos, la gente que tiene que buscar las soluciones a sus problemas, están más ocupados en el debate estéril de adjetivos que en el de las ideas", ha expresado Javier Sada para indicar: "El acuerdo solamente se produce de una forma, que es mediante la cesión de todos e intentando buscar puntos de encuentro".

En esta Comunidad Autónoma "somos pocos" y "nuestra fuerza está, justamente, en intentar ponernos de acuerdo en los temas fundamentales para la sociedad, y hasta ahora hemos demostrado que nos ponemos de acuerdo", ha estimado, poniendo de relieve que "aunque el territorio es muy grande representamos una parte pequeña de la población" española y "si no fuéramos capaces de ponernos de acuerdo, seríamos insignificantes".

"Si la negociación, como en muchos sitios se plantea, es que el otro acepte el cien por cien de lo que tú dices, eso no es negociación" ya que ese planteamiento constituye, "simplemente, una imposición", ha dicho el presidente del Parlamento, quien ha realzado que "aquí, desde luego, se sigue pensando que en una negociación todos tienen que ceder una parte para intentar encontrar los puntos de acuerdo entre todos". Además, "de una situación tan crítica como esta, o se sale juntos o no se sale, o es muy difícil salir".

Aunque "es imposible" que las Cortes sean "una isla", existe un nivel de tensión mucho más bajo que en otros Parlamentos, ha enfatizado Sada, quien ha observado que "aquí, históricamente, al tener la necesidad de negociar para sacar los temas adelante porque no ha habido nunca mayorías absolutas, el nivel de tensiones siempre ha sido diferente porque se ha estado predispuesto a negociar", lo cual "no quita para que se haya podido debatir, ser vehementes y ácidos con la crítica o la defensa del Gobierno, pero siempre se han mantenido las formas".

"Si en algún momento alguien se ha pasado del tema, siempre ha habido un respeto por la Presidencia para dar por concluida esta cuestión", de forma que al Parlamento "llega el ruido estéril pero no de la misma forma" que a otros foros, ha manifestado Sada, quien ha aseverado: "Aquí nos dedicamos más a trabajar que a entrar en debates estériles, que fundamentalmente son de adjetivos y para nada son de actos concretos".

Ha dejado claro que uno de sus cometidos es "primero que los diputados puedan hacer lo más fácilmente su trabajo y llegar a puntos de encuentro, pero también debatir las discrepancias y controlar al Gobierno de Aragón", lo cual "no solo ha sido una tarea que han realizado los grupos, sino que también el Gobierno ha dejado hacerla", lo que ha agradecido porque ha propiciado "una relación entre el Ejecutivo y los grupos políticos para dar informaciones unos a otros".

"La oposición querrá más información, pero lo que sí está establecido son los medios para poder realizarlo y la valoración sobre si es mucha o poca tendrá que ser de cada uno de los grupos", ha continuado Sada, tras lo que ha dicho que "los espacios se han abierto y los medios para que cada uno cumpla su papel se han intentado poner a disposición de todos los diputados por parte de la Mesa y la Presidencia".

PARTICIPACIÓN

Respecto a la participación ciudadana, "se ha iniciado, pero hay que acertar con el lenguaje para incrementarla". Las audiencias legislativas han sido "fundamentales" porque "en cada ley pueden o deben participar aquellos colectivos que sí tienen algo que aportar". Están resultando "efectivas" y "no retrasan para nada la tramitación legislativa" porque "se hacen en muy poco tiempo", ha recalcado.

En relación a la no aprobación, en esta legislatura, de varias declaraciones institucionales sobre violencia de género, ha planteado que "la solución idónea es que en temas de Estado, en temas fundamentales, no debería haber esas diferencias porque es un reto que tenemos todos los ciudadanos".

Ha confiado en que "se vaya modificando poco a poco porque sería un error que en temas tan claros, tan objetivos, como la violencia de género, hubiera algún desmarque". Además, "tampoco lo entendería la ciudadanía".

"En Aragón, cada vez que ha entrado un grupo nuevo al Parlamento siempre parecía que iba a ser imposible llegar a acuerdos", pero "la realidad ha demostrado que la inercia o la forma de ser de los propios grupos es que es muy difícil estar negándose constantemente a los acuerdos", lo que "se sigue demostrando que es así".

Por este motivo ha mostrado su esperanza en que "se vuelva otra vez a la unanimidad" en cuestiones como las declaraciones institucionales, insistiendo en que "son temas clave para el futuro de este país". Ha avisado de que "en estas Cortes es muy difícil quedarse permanentemente fuera del acuerdo porque significa quedarse fuera permanentemente de un clamor social".

PANDEMIA

Sada ha explicado que "con la pandemia la prioridad absoluta era adaptar las Cortes al nuevo funcionamiento que exigían las condiciones sanitarias", lo que "se hizo sin estar preparados de antemano y en 10 días pusimos en marcha las reuniones 'online' y las medidas de seguridad sanitarias, y solo se perdió un Pleno, que se recuperó al final de ese periodo parlamentario".

Las Cortes aragonesas se encuentran entre los Parlamentos autonómicos "que más han funcionado, eso sí, centrando toda la tarea parlamentaria sobre la pandemia" y, a la vez, "se ha ido trabajando en la modernización de algunos aspectos".

De esta manera "el funcionamiento ha sido absolutamente normal dentro de la anormalidad que suponía la pandemia", en alusión a la forma de celebrar las reuniones, incorporando el voto telemático a los Plenos, y también porque casi todos los temas a abordar atañen a la COVID-19, "dejando otros para más adelante".

En materia normativa, "la prioridad absoluta" era la pandemia, "lo que los ciudadanos demandaban", y "se ha legislado sobre este tema", de forma que "ha habido aspectos legislativos que han quedado para cuando vaya disminuyendo la pandemia".

Ha comentado que "los ciudadanos no hubieran visto lógico que se hubieran tratado otros temas que no tenían que ver directamente con su preocupación fundamental, pero se han retrasado algunas cuestiones y habrá que acelerar. Siempre he visto una predisposición por parte de todos los grupos de hacer un esfuerzo suplementario para ponerse al día" en materia legislativa".