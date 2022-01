Marín (PP) cree que las medidas sanitarias del Gobierno de Lambán "nunca funcionan"

ZARAGOZA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del grupo popular de las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha alertado este martes de que "nadie responde a las llamadas" en el teléfono habilitado por el Gobierno regional para que los ciudadanos comuniquen los casos positivos de COVID-19, tras realizarse la prueba de antígenos en sus domicilios, de forma que "los pacientes COVID no saben dónde acudir". Las medidas del Ejecutivo de Javier Lambán "nunca funcionan", ha aseverado.

En rueda de prensa, Marín ha afirmado que el Gobierno de Lambán "deja desasistidos a los aragoneses" porque "pone en marcha medios que siempre fallan", de manera que "todo son dudas". A su juicio el Ejecutivo "está desaparecido".

Ana Marín ha criticado que el Gobierno regional ha trasladado la responsabilidad del diagnóstico sanitario a los propios usuarios, "a todos los aragoneses", ocasionando un gasto extraordinario -por la compra de los test de antígenos-- "y ahora, nuevamente, el Gobierno de Aragón nos deja desatendidos: Ponen en marcha una solución que no es adecuada".

"El caos impera en la sanidad con la gestión de la séptima ola", ha aseverado la diputada del PP, para quien "no es de recibo que estemos en manos de un Gobierno que no sabe gestionar, no sabe dar respuesta a las necesidades de los aragoneses y ha llevado al colapso a la sanidad pública aragonesa".

"Los profesionales no pueden más", ha continuado Ana Marín, quien ha indicado que los sanitarios "se están dejando la piel por nosotros, no han cogido vacaciones, muchos están de bajas por COVID-19, otros por estrés, y están pagando la incompetencia del Gobierno de Lambán".

La parlamentaria del PP ha criticado que el Gobierno de Lambán ha reducido un 4 por ciento el presupuesto del Departamento de Sanidad mientras la secretaría general técnica de Industria ha visto multiplicado por cinco su presupuesto en dos años: "No hay dinero para médicos y enfermeros pero sí para asesores de Aliaga", ha dicho.

Ana Marín ha exigido al Ejecutivo regional "que ponga en marcha cuantas medidas sean necesarias para reforzar la Atención Primaria y que los aragoneses tengamos la atensión sanitaria que merecemos y que el Gobierno no nos sabe dar".

Ha elogiado el trabajo que realiza el personal sanitario: "Están dando lo mejor de sí mismos", ha continuado Marín, quien ha dejado claro que "el colapso de la atención sanitaria es responsabilidad, únicamente, de la DGA por no poner en marcha medidas suficientes para proteger a los aragoneses ante la séptima ola de COVID-19".