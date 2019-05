Maroto (PP) alerta contra el voto dividido porque "quien se frota las manos es la izquierda sentada en La Moncloa"

Publicado 17/05/2019 16:40:01 CET

ZARAGOZA, (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Estudios y Organización del PP, Javier Maroto, ha alertado este viernes en Zaragoza contra "el voto dividido" de la derecha porque, tras las elecciones generales del pasado 28 de abril, "quien se frota las manos es la izquierda, sentada en La Moncloa".

Ha protagonizado un acto con candidatos y afiliados del PP Aragón en Zaragoza, donde ha dejado claro que "vamos a volver a dar la cara" en las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo.

Maroto ha apuntado que en Zaragoza votaron al PP 68.000 personas en las generales, quienes se quedaron "tristes y decepcionados", como también --ha aseverado-- quienes votaron a otros partidos del centro derecha porque "consiguieron perpetuar a Pedro Sánchez en La Moncloa; hay muchos miles más tristes y decepcionados".

Ha advertido de que "si votamos divididos, Sánchez se queda, Lambán se queda y, en el Ayuntamiento de Zaragoza, ni te cuento lo que puede pasar", manifestando su apoyo al candidato a la Alcaldía, Jorge Azcón, y al candidato a la Presidencia del Gobierno regional, Luis María Beamonte.

Se ha dirigido al público para decir lo siguiente: "Todos tenéis un familiar, un amigo, alguien del trabajo, un conocido que ha votado a Vox o Cs y, como nosotros, está entendiendo este mensaje, y "si votamos divididos, quien pierde es quien vota dividido, quien se frota las manos es la izquierda".

"Desde la humildad y la autocrítica", Javier Maroto ha emplazado a "cuidar muchísimo a la gente del PP, a todos", porque "aquí no sobra nadie, falta gente". Ha dicho que la mayoría de los votantes de Cs "están más próximos a nosotros que al Gobierno de España" de Sánchez y que "hay muchos votantes moderados de Vox que han de saber que el objetivo de un partido no puede ser sacar pecho", sino "tener un Gobierno que sepa hacer" política.

En el PP "cabe mucha gente", ha continuado Maroto, quien ha sugerido que las personas de izquierdas cercanas al centro pueden volver a votar a este partido. El PP es "un magnífico ejército pacífico de personas con convicciones claras".

Sobre Aragón, ha expresado que el presidente de la Comunidad Autónoma y candidato del PSOE a la reelección, Javier Lambán, quiere "cuantos más votos mejor" para el PSOE, pero también para otros, como Vox, porque "menos será el voto del PP". Ha añadido que "a lo mejor" la candidata del PSOE a la alcaldía, Pilar Alegría, "piensa como Lambán" y solo le preocupa que los votos vayan al PP, ha agregado. "Si damos la batalla, en estas elecciones habrá una remontada que se merece el PP. Vamos a por la remontada", ha emplazado.

Ha señalado que se afilió al PP de País Vasco por muchas razones, entre otras que "además de ser un partido muy bueno en lo económico, y esa es la base, es el partido de las personas", indicando que otros partidos "mienten todo el rato" porque hablan de redistribuir la riqueza, pero "primero hay que crearla".

El PP "apoya al emprendedor, ayuda al crecimiento, pero no solo para sacar buena nota en lo económico", sino "para después ayudar a las personas que lo necesitan, empezando por las personas mayores".

DISPARATE

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Luis María Beamonte, ha urgido a "acabar con el sectarismo ideológico, el chantaje, los insultos, las broncas" y a "volver a la política de la normalidad, la moderación, el sentido común y el respeto a todo el mundo".

El modelo del PP "tiene como base la libertad", ha subrayado Beamonte, quien ha aseverado que "al final, toda la utopía regresiva de la izquierda lleva a la miseria", abogando por "poner fin a un Gobierno que ha sido terriblemente nocivo para Teruel, insustancial para Huesca, una verdadera vergüenza para el conjunto de la provincia y un auténtico disparate en Zaragoza ciudad".

Beamonte ha reclamado "no buscar atajos para ganar las elecciones y no olvidar que nosotros defendemos la libertad, la igualdad de oportunidades y las familias", así como "el principio de reconciliación".

ILUSIÓN

Para el candidato a la Alcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón, "la campaña va bien" porque los debates les han salido "bien", como el programa electoral. Ha emplazado a debatir cara a cara a Pilar Alegría, oponiendo el "modelo del miedo" del PSOE al de "la ilusión" del PP

Ha atribuido la deuda municipal, de 860 millones de euros, a los 16 años de gobierno municipal de la izquierda, que se ha dedicado a "gastar lo que no tenía y subirnos los impuestos". Ha criticado la propuesta del PSOE de construir la segunda línea del tranvía, que tiene un coste de 234 millones de euros.

Azcón se ha preguntado por qué Cs, en Aragón, no dice que no va a gobernar con el PSOE, avisando de que esto "huele mal, huele a que cuando no quieres decir la verdad, es que algo tienes que esconder".

Del alcalde, Pedro Santisteve, ha dicho que "ha sido el peor alcalde de la democracia, tan malo que ni los de Podemos han querido ir con él" a las elecciones del 26 de mayo. Ha afirmado que "lo único que han hecho es intercambiarse los sillones".

Los zaragozanos "queremos calles limpias y asfaltadas, que el transporte público funcione con autobuses eléctricos, un bono para todos los jóvenes", ha resumido Jorge Azcón.

Por último, el presidente provincial del PP, Javier Campoy, ha defendido la "buena política" de este partido, "sin ruido, sin crispación, tranquila, moderada y que solo piensa en el bienestar de los ciudadanos" frente a la "mala política" del Gobierno local de Zaragoza.