Martínez Almeida cree que si la final del Mundial de Fútbol 2030 no se celebra en Madrid "debe haber consecuencias"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha reconocido que no es optimista respecto a que la final del Mundial de Fútbol 2030 se dispute en la capital de España y en caso de que se confirme este extremo "debe haber responsabilidades".

Martínez Almeida ha explicado que no es optimista porque considera que el rey de Marruecos, Mohamed VI, y "es legítimo" por su parte, que el país alauita quiera celebrar esa final en Casablanca y, en esa lógica, "ellos están actuando a nivel político institucional para lograrla" para añadir que no tiene "ninguna prueba, ni evidencia de que el Gobierno de España se esté moviendo en ese mismo sentido".

Tras reconocer que como alcalde de Madrid no tiene "ningún contacto" con el Gobierno de España sobre este asunto ha lamentado que al Ayuntamiento madrileño no se le haya transmitido "ningún tipo de acción por parte del Gobierno de España".

A su entender sería "increíble" que esta final no se celebrara en la ciudad de la que es alcalde y ha apostillado que hasta la fecha no tiene "ningún motivo para pensar que el Gobierno de España va a luchar porque Madrid sea la sede de la final".

Martínez Almeida ha explicado que cuando la organización de este Mundial de Fútbol lo promueve España, conjuntamente con Portugal, después se incorpora Marruecos y "luego dicen que porque es el aniversario en el 2030 hay que hacer tres partidos en Paraguay, Uruguay y Argentina, si la final no se celebra en Madrid, pues no parece razonable".

Para el alcalde de Madrid, este mundial, en su origen "era un buen proyecto" y ha lamentado que "al final, con todo lo que está pasando, cada vez a los españoles, desgraciadamente, nos siembran más dudas sobre el Mundial de fútbol 2030".

"Que la final no sea en Madrid supondrá replantear si el Mundial se tiene que celebrar o no, no soy quien tiene que decirlo, pero si la final no se celebra en Madrid creo que deber haber consecuencias, sin duda", ha zanjado.