Más de 17.000 personas redescubren el río Huerva a través del espacio 'Vive el Huerva' en el Parque Grande

La exposición divulgativa sobre la regeneración del río, que permanece abierta, ha recibido 14.740 visitantes, y otras 2.314 personas han participado en los talleres y actividades - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El río Huerva ha vuelto a conectar con la ciudadanía de Zaragoza. El espacio divulgativo 'Vive el Huerva', instalado en el Parque Grande José Antonio Labordeta, ha superado los 17.000 visitantes desde su apertura, consolidándose como una de las principales iniciativas de sensibilización ambiental y participación ciudadana en torno al proyecto de regeneración del cauce.

En total, 14.740 personas han recorrido la exposición ubicada en los contenedores experienciales, mientras que otras 2.314 han participado en talleres y actividades, lo que eleva la cifra global de asistentes a 17.054. Estos datos reflejan el interés creciente por un proyecto estratégico que busca transformar el río en un nuevo corredor verde para la ciudad.

El espacio 'Vive el Huerva' ha sido concebido como una experiencia abierta y didáctica para acercar a la ciudadanía el proceso de recuperación ambiental del río. A través de diferentes propuestas, se ha explicado de forma accesible la importancia de este ecosistema y su potencial para mejorar la calidad de vida urbana, reforzando al mismo tiempo el vínculo histórico entre Zaragoza y su entorno natural.

Durante las últimas semanas, la programación ha estado dirigida a públicos de todas las edades, con una combinación de actividades educativas, lúdicas y divulgativas. Talleres infantiles, propuestas familiares y encuentros temáticos han abordado cuestiones como la biodiversidad, el deporte, la cultura o la relación de la ciudad con sus ríos.

Entre las actividades más destacadas han figurado los talleres de naturaleza y creatividad, en los que familias y niños han podido interactuar directamente con el entorno del Huerva. La construcción de hoteles de insectos, la elaboración de cajas nido para aves y murciélagos o la identificación de huellas de animales han permitido descubrir de forma práctica la riqueza del ecosistema fluvial.

A estas iniciativas se han sumado propuestas artísticas y sensoriales, como la creación de piezas con elementos naturales, talleres de expresión con barro o dinámicas de narración vinculadas al entorno. En conjunto, una programación que ha combinado educación, juego y emoción con el objetivo de que la ciudadanía no solo conozca el río, sino que lo sienta como propio.

DIVULGACIÓN Y NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN

El programa ha incorporado también formatos innovadores como el podcast 'Ganas de Huerva', un espacio de conversación con creadores de contenido y divulgadores relacionados con la salud, la naturaleza, el deporte y el estilo de vida. A través de este formato, distintos perfiles han reflexionado sobre los beneficios que traerá la regeneración del río y su impacto en el bienestar de la población.

Esta apuesta por la divulgación en múltiples formatos ha permitido ampliar el alcance del proyecto y conectar con diferentes públicos, reforzando la idea del Huerva como un espacio compartido y con potencial transformador para la ciudad.

CELEBRACIÓN CIUDADANA EN EL PARQUE GRANDE

Como colofón a esta programación, este jueves 19 de marzo se celebrará una jornada ciudadana en el entorno del Puente de los Cantautores, también en el Parque Grande, entre las 17.30 y las 20.00 horas. El encuentro incluirá una mesa de diálogo con representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Gobierno de Aragón, junto a técnicos implicados en el proyecto de recuperación.

La jornada contará además con propuestas culturales y de ocio abiertas a todos los públicos, como una actuación circense a cargo de Mono Pájaro Verde, música en directo con el grupo Cucumbers y un espacio de foodtrucks.

Con esta iniciativa, Zaragoza avanza en su apuesta por recuperar el río Huerva como eje vertebrador de la ciudad, combinando intervención ambiental, participación ciudadana y divulgación para construir un nuevo espacio verde integrado en la vida urbana.