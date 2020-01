Más de 20 entidades participan en un encuentro sobre desarrollo rural del proyecto MOMAr liderado por la DPZ

Publicado 27/01/2020 13:31:10 CET

ZARAGOZA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de entidades vinculadas a la gestión del patrimonio y al desarrollo rural han participado este lunes, 27 de enero, en la primera reunión de agentes locales de la provincia de Zaragoza del proyecto Interreg MOMAr, una iniciativa liderada por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Models of Management for Singular Rural Heritage (MOMAr) tiene como objetivo diseñar nuevos modelos de gestión del patrimonio rural que permitan un desarrollo sostenible y que se adapten a la especificidad de cada territorio. Para ello, cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros e involucra a otros cinco gobiernos regionales de sendos países europeos.

Los participantes internacionales son el condado de Mehedinti (Rumanía), la Agencia de Desarrollo Regional de South Bohemia (República Checa), la provincia de Groninger (Holanda), el Ministerio de Desarrollo Regional y Transporte de Sajonia-Anhalt (Alemania) y el gobierno regional de Córcega (Francia).

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Cihuelo, ha explicado que la iniciativa tiene una "doble vía", internacional y local, y atiende a cuales pueden ser las "actuaciones y líneas de acción política para asentar territorio" y para, desde la "singularidad" e "identidad" de cada lugar, llevar a cabo políticas de recuperación del patrimonio.

El objetivo es mejorar el desarrollo de todos los instrumentos de política abordados por el MOMAr, es decir, tanto fondos estructurales como no estructurales, a través de la aplicación de modelos de gestión eficientes y adaptados al patrimonio de aquellos lugares con problemas demográficos.

PRIMERA REUNIÓN LOCAL

Para ello, se ha convocado esta primera reunión con el objetivo de conocer las aportaciones de los agentes directamente implicados en la gestión del patrimonio y en las estrategias de desarrollo rural en la provincia de Zaragoza.

En concreto, han asistido representantes del Gobierno de Aragón, de la Universidad de Zaragoza, empresas y profesionales de gestión cultural, centros de estudios, grupos de acción local de la provincia y entidades como Territorio Mudéjar, la Fundación Tarazona Monumental, la Fundación Uncastillo o la Fundación Pueblo Viejo de Belchite.

Según la diputada delegada de Cultura, la acción estudia crear "nuevos modelos de gestión" que "dinamizen las identidades de cada territorio" y que permitan "compartir experiencias" con otras regiones de la Unión Europea que sufren un "inequidad" respecto a los núcleos poblacionales.

No obstante, Cihuelo ha matizado que "no se trata de copiar" otros proyectos de gestión del territorio, ya que éstos han podido tener éxito en otros lugares pero después no poder trasladarse a otro espacio, sino "compartir" para "detectar cuáles realmente se adaptan a la singularidad".

Para consensuar y diseñar esas buenas prácticas se está poniendo en marcha un programa de actuación con más de 200 acciones repartidas en las seis regiones involucradas. Un vez finalice esta parte del programa se espera publicar un libro que recoja las buenas prácticas de los nuevos modelos de gestión del patrimonio rural singular que se pondrán a disposición de todas las regiones europeas.

PROYECTOS ZARAGOZANOS

Por otro lado, la diputada delegada ha señalado que en la provincia de Zaragoza, que cuenta con un "gran patrimonio" y más de 1.100 Bienes de Interés Cultural, se han llevado a cabo algunos ejemplos de buenas prácticas en esta materia.

A este respecto, Ros Cihuelo ha incidido en que en municipios como Belchite, Uncastillo o Tarazona, se han desarrollado acciones para "poner en valor el patrimonio" y "cambiar tópicos" asociados al espacio rural. "Tratamos de recuperar la gran belleza y el aporte del territorio que es referente de sitios donde se puede vivir con una gran belleza rural".

En este sentido, en la provincia de Zaragoza se va a crear un plan de acción que incorpore a todos los actores involucrados en la gestión y difusión del patrimonio cultural. Entre esas actividades destaca el intercambio de experiencias en eventos como congresos, reuniones de trabajo locales y transnacionlaes, visitas de estudio o la creación de grupos de trabajo, entre otros.

Asimismo, se van a realizar actividades de comunicación y visibilización del proyecto MOMAr a través de una página web, redes sociales, la redacción de un boletín semestral, la promoción en medios de comunicación y la presencia en congresos nacionales e internacionales.

La acción, que fue aprobada el pasado año, comenzó en septiembre con un encuentro en Zaragoza de las administraciones participantes y durará hasta enero de 2023. El fin es crear un documento de trabajo que recoja un plan de acción para la provincia de Zaragoza y que incorpore a todos los actores involucrados en la gestión y difusión del patrimonio.