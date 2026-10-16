Más de 200 puestos de juego y creadores de contenidos inauguran este viernes el ZGamer en la sala Multiusos

La concejal de Juventud, Ruth Bravo, y la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, en el ZGamer - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gran evento de videojuegos, esports y ocio digital de Zaragoza, ZGamer, abre sus puertas esta tarde en la sala Multiusos del Auditorio, para dar paso a tres jornadas en los que los aficionados podrán disfrutar de más de 200 puestos de juego, torneos, zonas de juego libre, realidad virtual, simuladores de conducción y encuentros con algunos de los creadores de contenido más conocidos del panorama nacional, como Espe, Noviofifas, Noni y Mayichi.

Se trata del evento estrella del programa de las fiestas del Pilar para los jóvenes y el que más acogida tiene entre el público, dado los datos de asistencia, más de 10.000 personas, pero hay muchas otras propuestas pensadas para este segmento de la población.

Entre ellas se ha programado una nueva edición de la Fiesta Viral Light el 11 de octubre, para adolescentes de entre 14 y 17 años, con sesiones de música de Dj Alex Melero, Beuxi y Aaron MVP, o el evento Open Mic Junior para jóvenes de entre 14 y 21 años, que se celebrará en El Túnel el 18 de octubre.

La concejal de Juventud, Ruth Bravo, se ha acercado este viernes al espacio para comprobar los últimos preparativos y animar a los jóvenes a disfrutar de esta cita, que se celebra este segundo fin de semana de las fiestas, con entrada gratuita. El año pasado se acercaron 10.000 asistentes atraídos por una programación para todos los públicos.

Ruth Bravo ha animado a todos los jóvenes "y no tan jóvenes" a que participen de uno de los eventos "más importantes" que Zaragoza Joven organiza y planifica para los jóvenes de la ciudad.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ruth Bravo ha recordado que la entrada es gratuita y ha vuelto a animar a acudir y disfrutar de este evento que en torno al videojuego y la cultura digital y gamer que se prepara desde el Ayuntamiento de Zaragoza "para todos los jóvenes y familia".

NINTENDO CON 27 CONSOLAS

Este año, además, la oferta de juego se amplía con 211 puestos simultáneos frente a los 170 del año anterior y nuevas propuestas. Por primera vez, Nintendo está presente en el ZGamer con un espacio propio, que cuenta con 27 consolas, donde los asistentes pueden descubrir y disfrutar de sus últimas novedades.

También se ha reforzado la zona de simulación de conducción gracias a la colaboración con PlaySeat, que permite disponer de cockpits y estructuras de simulación profesional para ofrecer una experiencia de conducción más inmersiva.

A estas propuestas se suman las zonas de realidad virtual, torneos abiertos y comunitarios y diferentes espacios de juego libre de PC y consolas. Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación del sistema de gamificación, que cuenta con 13 arenas distribuidas por el recinto, donde los asistentes pueden superar diferentes retos para conseguir tokens y optar a premios y sorteos.

Este sistema permite a los participantes acumular tokens de Bronce y Plata que pueden canjear por obsequios directos o utilizar para participar en los grandes sorteos. Entre los premios destaca un portátil gaming HyperX OMEN 16, que se sorteará como uno de los grandes premios de esta edición.

CREADORES DE CONTENIDO

Por el escenario y los diferentes espacios del evento pasarán los creadores de contenido Espe, Noviofifas, Noni y Mayichi, referentes nacionales del entretenimiento digital y los videojuegos, que protagonizarán shows, desafíos y actividades en directo junto a los asistentes.

La academia municipal Cierzo Esports vuelve a tener un papel protagonista en el evento y presentará su nueva sección de Sim Racing, reforzando la apuesta por los esports y por la formación y participación de jóvenes talentos vinculados a Zaragoza.

Al mismo tiempo, se han programado actividades como 'El Desafío de las Cajas Misteriosas', una nueva propuesta participativa en la que la intuición y la habilidad tendrán recompensa directa.

SOLIDARIO

También se ha instalado un photocall oficial en el que los asistentes pueden participar en una dinámica en redes sociales y optar al sorteo de un monitor gaming. Como todos los años, el evento tiene también su vertiente solidaria.

En colaboración con la asociación Gambaru, se ha instalado un bar cuyos beneficios estarán destinados a proyectos dirigidos a personas en situación de exclusión social. La iniciativa contará además con el acompañamiento de la Legión 501st, cuyos integrantes participarán en esta acción.

El objetivo del ZGamer es ofrecer durante las fiestas del Pilar un espacio de encuentro en torno a los videojuegos y la cultura digital, con propuestas de ocio, competición y participación para todos los públicos, reforzando al mismo tiempo la apuesta de Zaragoza por los esports y por las nuevas formas de entretenimiento digital, ha apuntado Bravo.

Las puertas del ZGamer se abren este viernes de 16.30 a 21.00 horas. El sábado, 17 de octubre, y el domingo, día 18, el evento permanecerá abierto en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas. La entrada será gratuita hasta completar aforo.