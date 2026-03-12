Más de 4.300 personas se interesan por las mil ofertas que brinda el V Salón del Empleo de Zaragoza

El consejero municipal de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, en el V Salón de Empleo - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.300 personas se han interesado por las mil ofertas que ha ofrecido el V Salón del Empleo, lo que supone alrededor de 800 personas más que en la edición de año anterior. La Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza ha sido el espacio donde se han conectado, de 10.00 a 14.00 horas, los demandantes de empleo y las empresas, instituciones y entidades públicas y privadas.

Organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza este evento se celebra en un único día para acercar propuestas de trabajo a quienes quieran acceder al mercado laboral en sectores muy variados y este año incluye la novedad de charlas breves sobre los oficios con más demanda en la ciudad que han brindado 78 empresas y entidades.

A los 78 stands ubicado dentro del Auditorio se ha sumado la participación en el exterior del autobús de la Fundación Laboral de la Construcción, ya que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se trabaja con planes específicos para proveer de candidatos al sector de la construcción, que tiene una necesidad de mano de obra de 40.000 trabajadores.

El consejero municipal de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, ha explicado que el índice de empleabilidad es "muy alto". El año pasado no llegaba a 1.000 ofertas y más de 600 empleos se cerraron durante la feria o en los días siguientes.

"Las expectativas son buenas, las filas en la calle son amplias y creo que es una feria consolidada, es la quinta edición, y la gente ya sabe, tanto las empresas como los que buscan un trabajo, que este es el lugar por excelencia donde poder encontrarlo", ha recalcado.

Gimeno ha comentado que todos los sectores tienen demanda, pero además dentro de todos los sectores "son todas las categorías las que están buscando trabajadores, desde peones hasta ingenieros en cualquier empresa".

Entre las novedades de esta edición ha destacado las ponencias, porque antes de decidir una empresa, muchos de los futuros trabajadores al ser su primer trabajo, antes de decidir en qué sector quieren trabajar, quieren descubrir cuál es ese trabajo, ha argumentado.

RETO

Uno de los retos de la ciudad, a corto plazo, es atender la creciente demanda de la vivienda residencial para lo que se precisa mano de obra, pero también la llegada de grandes empresas y grandes proyectos empresariales como los centros de datos, van a necesitar puestos de trabajo en este sector.

Este evento despierta interés entre empresas y futuros empleados como así lo atestiguan los 4.300 asistentes y los más de 3.000 de ediciones anteriores y las 78 empresas que han acudido de las que el 70 por ciento repite y no solo proceden de Zaragoza ciudad, sino también del área metropolitana, donde se localizan varios polígonos industriales.

Las más de mil ofertas vacantes "son reales" porque desde el Ayuntamiento se pide a las empresas participantes es que sean puestos de trabajo que se puedan cubrir en un plazo corto o medio.

SECTORES

Las ofertas más demandadas son para perfiles sociosanitarios, sanitarios, limpieza, gerocultores, atención a personas dependientes y todas las relacionadas con cuidados.

Los siguientes puestos más demandados están relacionados con la construcción, ya que hay una altísima demanda de perfiles, tanto de oficios como perfiles más cualificados. Aparte del electricista, el albañil o el fontanero, también se requieren delineantes, jefes de obra o técnicos de prevención.

Otras ofertas son de hostelería, logística y perfiles técnicos industriales, donde se solicitan trabajadores del ámbito de las nuevas tecnologías, junto a instaladores, técnicos de mantenimiento o telecomunicaciones.

CHARLAS

Las charlas se han centrado en los sectores que más personal necesitan y pueden ser oficios que el grueso de la ciudadanía no conoce, como es el caso, de los montadores de muebles de la mano de la Asociación ACOMZA, o electricistas, fontaneros, instalaciones de climatización, frigoristas arropados por la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas de Zaragoza, la Fundación Laboral de la Construcción.

También ha versado sobre puestos relacionados con el montaje de espectáculos audiovisuales, que es uno de los ámbitos más desconocidos y también hay una alta demanda de perfiles en ese sector.