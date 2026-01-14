Más de 53.000 turistas pasaron por las oficinas de turismo de las Cinco Villas en 2025, un 7% más

Archivo - Iglesia de San Miguel de Biota (Zaragoza). - COMARCA CINCO VILLAS - Archivo

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas de turismo de la Comarca zaragozana de las Cinco Villas han recibido más de 53.000 consultas a lo largo de todo 2025, lo que supone un incremento del 7% con respecto al año anterior, según las estadísticas elaboradas por el Instituto Aragonés de Estadística (Iaest).

De estas consultas, destacan los aumentos de las relacionadas con la BTT y el cicloturismo (+978%), el románico (+159%), las zonas de autocaravanas (+62,6%), el astroturismo (+62,5%), los alojamientos (+48%) y la gastronomía (+45,8%), ha informado la Comarca.

También han subido las consultas relacionadas con los espacios naturales protegidos (+14%), viajar con mascotas (+17%), el 'slowdriving' (+12%) y aparecen nuevos conceptos, como el 'merchandising', la información institucional y sobre la vecina provincia de Huesca. Por contra, han descendido las de restaurantes (-50%), festivales (-39%), actividades culturales (-11,2%) y senderismo (-23%).

En cuanto a la procedencia de los visitantes, siguen en cabeza los de Zaragoza capital, aunque con un descenso del 9%, seguidos de los madrileños (-6%), mientras que aumentan los que llegan desde otros puntos de la provincia (+44%), Galicia (+135%), País Vasco (+38,7%), Navarra (+28%) y Murcia (+10%).

Entre los turistas extranjeros, los franceses siguen siendo los más numerosas, tras una nueva subida del 3,2% con respecto a 2024, seguidos de británicos (+60%) y alemanes (+31,8%). Llaman la atención también los fuertes incrementos de visitantes holandeses (+53%), belgas (+46,9%), mexicanos (+12,9%) y, especialmente, colombianos (+168%) y japoneses (+214%).

La oficina de turismo que más visitas anuales aglutina continúa siendo la de Sos del Rey Católicos, con más de la mitad de las consultos --28.706, un 16,23% más que el año anterior--, seguida de la de Uncastillo --11.227, un descenso del 7%--, Sádaba --4.250 y una bajada del 11,2%--, Tauste --3.800, un 93% más-- y Ejea de los Caballeros --3.338, una bajada del 24%--. En Luesia han disminuido un 5,8% hasta quedarse por debajo del millar y en Biota han registrado casi 900, lo que supone un incremento de un 24% respecto al anterior ejercicio. Estas dos últimas sólo abren en verano, Semana Santa y puentes festivos.

La ocupación hotelera se ha situado en un 60% durante las pasadas Navidades, llegando al 90% en fin de año e incluso al cien por cien en municipios como Sos del Rey Católico, según datos de la Asociación de Empresarios Turísticos de las Cinco Villas (Civitur).