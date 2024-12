Más de 7.000 personas han recibido el complemento del Gobierno de Aragón a su pensión no contributiva

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), ha destinado casi 1,4 millones de euros, en concreto 1.390.348,21 euros, para complementar, hasta la cuantía de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV), las pensiones no contributivas del Estado. Un complemento que, desde este lunes, 30 de diciembre, ya han percibido un total de 7.051 personas en Aragón.

El objetivo de este pago único anual --que lleva a cabo del Departamento de Bienestar Social y Familia y que asciende a alrededor de 200 euros por beneficiario-- es equiparar, al final del ejercicio, las cantidades que se perciben por ambas prestaciones para que todos los aragoneses dispongan de los mismos ingresos básicos con independencia de su edad.

En 2023 se ha abonado esta ayuda directa en enero del mismo ejercicio a titulares del IMV, PACIMV o Pensión No Contributiva (PNC), no solo a beneficiarios de PNC, mientras que en el año 2022 no aparece publicado este complemento en la Ley del Presupuestos de dicho ejercicio. Por su parte, en 2021, el pago de esta ayuda se ha realizado el 30 de diciembre por un importe total de 1.128.000 euros.

El Departamento de Bienestar Social y Familia recupera así, tras incluir en la Ley de Presupuestos del 2024 la disposición adicional cuadragésima segunda, este complemento después de que desapareciera del articulado tras los presupuestos de 2021.

La pensión no contributiva es un pago que realiza el Estado y que en el caso de las personas con discapacidad se cobra cuando no existen más ingresos y no se puede trabajar, mientras la PACIMV corresponde a la Comunidad Autónoma y es un ingreso subsidiario que, además, está ligado a la firma de un acuerdo de inclusión social.