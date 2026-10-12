Más de 7.800 personas han visitado Territorio Dinópolis durante el puente del Pilar

Visitantes en Tierra Magna, en Dinópolis Teruel. - DINÓPOLIS

TERUEL 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.830 personas han visitado Territorio Dinópolis, que engloba Dinópolis Teruel y sus siete sedes ubicadas en distintas localidades de la provincia, entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre.

Del total, 6.815 han realizado su visita al parque principal, situado en Teruel capital. Estas cifras representan un incremento del 47,15% en el conjunto de Territorio Dinópolis y del 47,09% en el parque principal, Dinópolis Teruel, respecto al puente del Pilar de 2025.

Ambos periodos presentan diferencias de calendario, ya que, aunque en 2025 hubo un día más de puente, el lunes 13 no fue un día festivo en todas las comunidades autónomas, como sí lo ha sido el lunes 12 de este año.

"Estamos muy satisfechos con las cifras alcanzadas durante estos cuatro días. Muchas familias y grupos de amigos han elegido Dinópolis para disfrutar de una escapada y conocer nuestro parque principal y las sedes repartidas por la provincia de Teruel", ha señalado la directora-gerente de Dinópolis, Higinia Navarro.

El sábado 10 de octubre fue el de mayor afluencia, con 2.638 visitantes al conjunto de Territorio Dinópolis, de los cuales 2.310 eligieron Dinópolis Teruel. "La gran acogida registrada durante el puente del Pilar demuestra la capacidad de Dinópolis para atraer visitantes de diferentes puntos de España y contribuir a la dinamización turística de nuestro entorno. Estos resultados son fruto del esfuerzo diario de todo el equipo y de una experiencia única que combina ciencia, divulgación y ocio", ha apuntado Navarro.

Durante el Puente del Pilar, en el ranking de procedencias por comunidades autónomas, se sitúa Comunidad Valenciana (63,63%) en primer lugar, seguida de Aragón (11,18%), de Comunidad de Madrid (7,76%), de Cataluña (5,75%) y de Castilla-La Mancha (3,42%).

Por provincias, la mayoría de los visitantes que han elegido Territorio Dinópolis como su destino para estos puentes festivos proceden de Valencia (41%), seguida de Alicante (11,45%), Castellón (11,18%) en tercera posición, Madrid (7,76%) en cuarto lugar y Zaragoza (6,24%) en el quinto puesto.

Dinópolis Teruel continuará abierto durante los fines de semana hasta el 30 de diciembre, además de los puentes festivos y los viernes 6, 13 y 20 de noviembre. En el caso de las siete sedes, el visitante encontrará el mismo calendario, pero hasta el 2 de noviembre incluido, fecha en la que se cerrarán al público, hasta el inicio de la temporada 2027.

Aquellas personas interesadas en visitar este parque único dedicado al mundo de los dinosaurios pueden consultar el calendario de apertura y el resto de información para planificar su visita en 'www.dinopolis.com'.