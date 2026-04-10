Más de 900 alumnos de 14 centros educativos de Zaragoza participarán en el nuevo programa 'Centros cívicos en vivo'

Presentación del programa 'Centros cívicos en vivo - DANI MARCOS

ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 900 alumnos de hasta catorce institutos y centros de Secundaria y Bachillerato, acompañados por 50 profesores, participarán en el nuevo programa 'Centros cívicos en vivo' diseñado por el Ayuntamiento de Zaragoza para integrar la cultura en el aula y fomentar la reflexión a través de las artes escénicas.

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha presentado esta iniciativa que comienza en abril y tendrá una segunda edición a final de año, coincidiendo con el primer trimestre del próximo curso escolar 2026-2027.

De esta forma, "queremos aprovechar la cultura que se hace en nuestros barrios a través de los centros cívicos y llevarla también a los centros educativos con un programa que busca fomentar la reflexión crítica, la educación en valores y el aprendizaje significativo a través de las artes escénicas", ha indicado Mendoza.

En total, participan unos 900 estudiantes de 3º y 4º de la ESO y de 1º y 2º de Bachillerato de IES Pablo Gargallo, IES Portillo, IES José Manuel Blecua, IES Andalán, IES Miguel Servet, IES Pablo Serrano, IES Medina Albaida, IES Pedro de Luna, colegio Villa Cruz, La Salle Montemolín, Nuestra Señora del Carmen y San José, San Vicente de Paúl, Escolapias Santa Engracia y el Centro Sociolaboral San José.

Todos ellos asistirán a la representación de la obra de teatro 'Hilos de sangre', de la compañía Riesgo Teatro, que se interpretará en el centro cívico Teodoro Sánchez Punter, en diferentes sesiones entre el 13 y el 17 de abril.

Esta obra se concibe como una herramienta educativa que utiliza el lenguaje teatral para abordar, de forma cercana y accesible, cuestiones de especial relevancia en el ámbito educativo y social, "tales como la educación emocional, la identidad, la empatía, la responsabilidad personal, la prevención de la violencia, la importancia del diálogo y la convivencia", ha indicado Mendoza.

CUADERNO PEDAGÓGICO

La dinámica de la actividad es más extensa y está estructurada en tres fases diferenciadas. En primer lugar, se desarrollará una sesión de trabajo previa en el aula, donde se facilitará al equipo docente un cuaderno pedagógico específicamente diseñado para el alumnado.

Este material permitirá introducir el contexto y los ejes temáticos de la obra y desarrollar actividades de análisis, debate y reflexión antes de la representación.

"El objetivo es promover una recepción activa y crítica de la propuesta teatral, asegurando una comprensión más profunda de sus contenidos", ha explicado la jefa de programación de la red de centros cívicos, Mar Delgado.

En segundo lugar, el alumnado asistirá a la representación de la obra como espectador activo, disfrutando del espectáculo y de la puesta en escena, en horario lectivo y; en tercer lugar, al finalizar la obra, se celebrará una charla coloquio.

Será un encuentro con el equipo artístico que permitirá al alumnado formular preguntas sobre el proceso creativo, profundizar en los contenidos abordados y compartir reflexiones y puntos de vista en un espacio de diálogo abierto.

Este coloquio constituye un elemento esencial de la actividad, ya que "consolida el aprendizaje y refuerza la dimensión participativa y formativa de la experiencia", ha comentado Delgado.

El Cuaderno Pedagógico para trabajar en el aula, junto a la representación de la obra en el Centro Cívico, garantiza que la actividad trascienda lo puramente artístico, convirtiéndose en una herramienta de innovación educativa, ha concluido.

Por último, Mendoza ha recordado que la función de teatro se representará también la tarde del viernes 17 de abril abierto a toda la ciudadanía.