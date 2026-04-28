Los Mayos regresan a Teruel para llenar de música, tradición y primavera la noche del 30 de abril

Presentación de la fiesta de Los Mayos. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Teruel volverá a vibrar la noche del próximo 30 de abril con la celebración de los tradicionales Mayos, una de las manifestaciones culturales más arraigadas y esperadas del calendario local.

La cita tendrá como epicentro la Plaza del Torico, donde a partir de las 24.00 horas tendrá lugar el canto de los Mayos a cargo de la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes y la Agrupación Artística Amigos de la Jota, dos colectivos fundamentales en la preservación del folclore turolense.

La programación comenzará antes de la medianoche, concretamente a las 22.30 horas, con un festival de jotas en el que participarán ambas agrupaciones. Cada grupo ofrecerá una actuación de aproximadamente media hora, iniciando el espectáculo Ciudad de los Amantes, seguida por Amigos de la Jota. Posteriormente, y tras solicitar el tradicional permiso a la autoridad municipal, se dará paso al canto conjunto de los Mayos sobre el escenario.

En total, cerca de 80 joteros --unos 40 por cada agrupación--participarán en esta celebración, a los que se sumará el público asistente que, como es habitual, podrá unirse a las rondas que recorrerán el Centro Histórico tras el acto principal. La velada continuará con la degustación de pastas y licor, para reforzar el carácter festivo y participativo de esta tradición.

Durante la presentación del programa, celebrada este martes en el Ayuntamiento de Teruel, el concejal de Cultura, Carlos Méndez, ha animado a la ciudadanía a salir a la calle y formar parte de esta celebración. Según ha destacado, los Mayos "forman parte de nuestra identidad y cada año llenan nuestras calles de música, ambiente y tradición", y ha subrayado su valor como espacio de convivencia, participación y sentimiento colectivo.

Desde la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes, su vicepresidente, Pablo Gascón, ha señalado que el grupo afronta esta edición "con mucho entusiasmo", y ha destacado el atractivo tanto del festival previo como de la posterior ronda por las calles, que es "uno de los momentos que más público congrega y entre los que se encuentra mucho turista".

En su actuación, el grupo interpretará diversas piezas coreográficas, cantos solistas y grupales, con un guiño a la tradición de la provincia. Por su parte, Susana Aguilar, representante de Amigos de la Jota, ha incidido en el carácter entrañable de esta jornada, en la que su agrupación, que este año celebra su 50 aniversario, volverá a participar activamente con repertorio popular preparado "con todo el cariño".

Aguilar ha recordado además la larga trayectoria del canto de los Mayos en la ciudad, que se remonta a varias décadas atrás, consolidándose como una cita imprescindible. En este sentido, su compañera de agrupación, Conchita Les, ha precisado que son 43 años los que llevan cantándose los Mayos en la capital.

TRADICIÓN EN LA SIERRA DE ALBARRACÍN Y ALBA DEL CAMPO

En cuanto al origen de esta tradición, Jorge Lanzuela ha puesto en valor sus raíces históricas, especialmente en la Sierra de Albarracín y localidades como Alba del Campo, donde los Mayos cuentan con una profunda implantación. Según ha dicho, esta costumbre está vinculada a la celebración de la primavera y, tradicionalmente, al reencuentro entre mozos y mozas tras la trashumancia, lo que constituía una forma de relación social en épocas pasadas.

La tradición de los Mayos no solo se mantiene viva, sino que ha experimentado un crecimiento en los últimos años, atrayendo tanto a vecinos como a turistas que se suman a las rondas nocturnas. Estas recorren distintas calles del centro y llenan la ciudad de música y ambiente festivo hasta bien entrada la madrugada. Desde la organización se confía en que las condiciones meteorológicas acompañen para poder celebrar todos los actos con normalidad, especialmente las rondas, consideradas el corazón de esta tradición.

El concejal de Cultura ha reiterado la invitación a todos los ciudadanos y visitantes a participar en esta celebración única que anuncia la llegada de la primavera y refuerza el patrimonio cultural inmaterial de la ciudad.