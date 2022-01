Mayte Pérez (PSOE): "No compartimos las palabras de Garzón pero no vamos a permitir lecciones de un PP oportunista".

Mayte Pérez (PSOE): "No compartimos las palabras de Garzón pero no vamos a permitir lecciones de un PP oportunista". - PSOE TERUEL

TERUEL, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, ha asegurado que en su formación no comparten las declaraciones que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha hecho sobre el sector ganadero en el diario británico 'The Guardian', pero "no vamos a permitir lecciones de un PP oportunista y populista, al que solo le interesa sacar rédito electoral y su partido" para "intentar desgastar al Gobierno como sea", ha recalcado.

De este modo ha respondido la líder de los socialistas turolenses a las palabras del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha visitado este domingo, 9 de enero, una explotación ganadera en Guadalaviar (Teruel), acompañado de representantes del Partido Popular en la provincia.

La también consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón ha criticado a Egea por "sacar tajada" a una polémica que "dejó zanjada" el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, "no solo denunciando y contraponiendo las declaraciones del ministro, sino exigiendo una rectificación a unas palabras" que son "desafortunadas, sesgadas y alejadas de la realidad", ha puntualizado.

Mayte Pérez ha defendido la actividad ganadera aragonesa como un sector "comprometido con el medio ambiente, innovador, moderno, que está incorporando al método tradicional de vida toda la tecnología, la investigación para ser competitivos y proyectar un producto de calidad, tal y como está haciendo".

APUESTA POR EL SECTOR

Desde que el PSOE entrara al Gobierno regional en 2015, ha recordado Mayte Perez, "llevamos trabajando por la agricultura, la ganadería y el sector primario". El Ejecutivo regional ha destinado, según Mayte Pérez, más de 167 millones de euros en siete años de gobierno en ayudas a la incorporación de nuevos agricultores, a la modernización de las explotaciones.

Sobre la visita de los 'populares', ha añadido que es "paradójico" que la hayan realizado a joven ganadero que está instalado en Guadalaviar "gracias a la política del Gobierno de Aragón". Además, ha considerado esta situación "triste" aunque ha reconocido que "estamos acostumbrados a esa política de salón, de escenografía y ficción, donde pierde rigor cada uno de sus planteamientos".

Para concluir, ha dicho que el discurso de Teodoro García Egea se deslegitima "por sí solo" porque el presidente de su partido, Pablo Casado, ha sido el primero en "hablar mal de España", "desprestigiando" la interlocución de Sánchez para conseguir los fondos europeos o diciendo que el PP es garantía de servicios públicos "cuando tenemos muy presentes los efectos nocivos del PP en el Gobierno" en esta materia.