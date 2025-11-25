Medio Ambiente destina 600.000 euros a entidades municipales para planes o actuaciones contra inundaciones

La ribera del Gállego en Biescas, tras una intervención para mitigar el riesgo de inundación. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo ha convocado subvenciones dirigidas a las entidades locales de Aragón para la redacción de planes municipales de actuación ante riesgos de inundación y para la puesta en marcha de actuaciones preventivas en terrenos de titularidad municipal o en tramos de cauce de su competencia.

La convocatoria, correspondiente al periodo 2026-2027, cuenta con una dotación total de 600.000 euros y se publica hoy en el Boletín Oficial de Aragón.Estas ayudas forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Medio Ambiente y Turismo 2024-2027 y se gestionan a través del Instituto Aragonés del Agua, que además coordinará la fase de evaluación y resolución.

Las actuaciones deberán ejecutarse antes del 30 de septiembre de 2027 y justificarse hasta el 15 de noviembre del mismo año. El plazo de solicitud es de veinte días hábiles a partir mañana.El objetivo de estas subvenciones es reforzar la capacidad de anticipación, prevención y planificación de los municipios frente a uno de los riesgos naturales más relevantes en Aragón.

La convocatoria establece dos líneas: una destinada a la redacción, revisión o actualización de planes municipales ante el riesgo de inundación y otra centrada en actuaciones que se desarrollen en terrenos municipales, en tramos de cauce de su competencia o cuenten con autorización expresa del organismo competente en materia de cuenca.

Dentro de esta segunda línea se consideran subvencionables actuaciones como la limpieza y retirada de materiales, troncos o vegetación que obstaculice el curso del agua; la adquisición de bienes y equipos necesarios para estos trabajos; la reparación de daños causados por episodios de inundación; el acondicionamiento y restauración del dominio público hidráulico y forestal en la ribera con el fin de incrementar la seguridad y la calidad ambiental; y la retirada de sedimentos que dificulten el flujo del agua.

Todas estas intervenciones deben estar directamente orientadas a reducir la peligrosidad o la vulnerabilidad frente a inundaciones en zonas municipales afectadas.

La financiación prevista asciende a 200.000 euros para la primera línea y 400.000 euros para la segunda, distribuidos entre los ejercicios 2026 y 2027. En el caso de la línea de planes, la subvención podrá cubrir hasta el 100% del coste con un máximo de 6.000 euros por solicitud, mientras que las actuaciones preventivas podrán recibir hasta un 80% del presupuesto subvencionable con un límite de 50.000 euros por proyecto.

Pueden optar a estas ayudas los municipios incluidos en el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, los que figuren en mapas nacionales de peligrosidad o riesgo, o aquellos que cuenten con estudios de inundabilidad que acrediten zonas vulnerables.

