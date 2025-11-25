Medio Ambiente destina 600.000 euros a entidades municipales para planes o actuaciones contra inundaciones

La ribera del Gállego en Biescas, tras una intervención para mitigar el riesgo de inundación.
La ribera del Gállego en Biescas, tras una intervención para mitigar el riesgo de inundación. - GOBIERNO DE ARAGÓN
Publicado: martes, 25 noviembre 2025 12:40

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo ha convocado subvenciones dirigidas a las entidades locales de Aragón para la redacción de planes municipales de actuación ante riesgos de inundación y para la puesta en marcha de actuaciones preventivas en terrenos de titularidad municipal o en tramos de cauce de su competencia.

La convocatoria, correspondiente al periodo 2026-2027, cuenta con una dotación total de 600.000 euros y se publica hoy en el Boletín Oficial de Aragón.Estas ayudas forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Medio Ambiente y Turismo 2024-2027 y se gestionan a través del Instituto Aragonés del Agua, que además coordinará la fase de evaluación y resolución.

Las actuaciones deberán ejecutarse antes del 30 de septiembre de 2027 y justificarse hasta el 15 de noviembre del mismo año. El plazo de solicitud es de veinte días hábiles a partir mañana.El objetivo de estas subvenciones es reforzar la capacidad de anticipación, prevención y planificación de los municipios frente a uno de los riesgos naturales más relevantes en Aragón.

La convocatoria establece dos líneas: una destinada a la redacción, revisión o actualización de planes municipales ante el riesgo de inundación y otra centrada en actuaciones que se desarrollen en terrenos municipales, en tramos de cauce de su competencia o cuenten con autorización expresa del organismo competente en materia de cuenca.

Dentro de esta segunda línea se consideran subvencionables actuaciones como la limpieza y retirada de materiales, troncos o vegetación que obstaculice el curso del agua; la adquisición de bienes y equipos necesarios para estos trabajos; la reparación de daños causados por episodios de inundación; el acondicionamiento y restauración del dominio público hidráulico y forestal en la ribera con el fin de incrementar la seguridad y la calidad ambiental; y la retirada de sedimentos que dificulten el flujo del agua.

Todas estas intervenciones deben estar directamente orientadas a reducir la peligrosidad o la vulnerabilidad frente a inundaciones en zonas municipales afectadas.

La financiación prevista asciende a 200.000 euros para la primera línea y 400.000 euros para la segunda, distribuidos entre los ejercicios 2026 y 2027. En el caso de la línea de planes, la subvención podrá cubrir hasta el 100% del coste con un máximo de 6.000 euros por solicitud, mientras que las actuaciones preventivas podrán recibir hasta un 80% del presupuesto subvencionable con un límite de 50.000 euros por proyecto.

Pueden optar a estas ayudas los municipios incluidos en el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, los que figuren en mapas nacionales de peligrosidad o riesgo, o aquellos que cuenten con estudios de inundabilidad que acrediten zonas vulnerables.

