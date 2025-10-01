Medio millar de andarines recorren las riberas del Ebro en el Día Internacional de las Personas Mayores

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompaña a unas 500 personas de más de 65 años han recorrido hoy las riberas del Ebro en la andada 'Mayores en marcha' organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, en el Día Internacional de las Personas Mayores. - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 personas de más de 65 años han recorrido hoy las riberas del Ebro en la andada 'Mayores en marcha' organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por la concejal del Mayor, Paloma Espinosa, y la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, les ha dado la bienvenida en el centro de convivencia Luis Buñuel, donde todos los participantes han recibido su dorsal, una gorra, fruta y agua.

La jornada se completa esta tarde con una actuación musical en el centro de convivencia de mayores Laín Entralgo, a partir de las 17.30 horas. La andada ha partido hacia la plaza del Pilar y desde ahí ha avanzado hasta el Puente de Hierro, ha cruzado el río para seguir por la margen izquierda hasta el Puente del Tercer Milenio, y tras atravesar la arboleda de Macanaz y el recinto Expo, ha regresado de nuevo hasta el punto de partida, el centro de convivencia Luis Buñuel. Allí han recibido una medalla conmemorativa del evento.

En total, han sido 10 kilómetros de recorrido, con opción de un trayecto más corto de 6 kilómetros, en este caso iniciando el retorno desde la Pasarela del Voluntariado.

DE 20 CENTROS

Han participado usuarios de 20 centros municipales de convivencia para mayores, que cuentan con sus propios grupos de senderistas. A lo largo de todo el año, desde cada centro diseñan y recorren itinerarios abiertos a todos aquellos que quieren participar.

Son actividades al aire libre en grupo que contribuyen a mantenerse en forma, ampliar el círculo de amistades y transmitir al resto de la ciudadanía que siguen siendo parte activa de la sociedad.

De este modo, salir a caminar en grupo se convierte en una forma óptima de socialización, prevención de la soledad no deseada, cuidado y mejora de la salud, así como una forma de descubrir nuevos lugares, conversar, aprender y pasar un buen rato en compañía.

En este sentido, cobra especial relevancia el papel de los coordinadores de los grupos de senderistas, que son las personas socias encargadas de formar y organizar a estos grupos que de manera habitual, una vez a la semana, realizan recorridos de todo tipo, la mayoría de las veces por la ciudad y alrededores aunque en ocasiones se desplazan a realizar andadas por otras localidades.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES

El proyecto 'Mayores en marcha' del Ayuntamiento de Zaragoza, que celebra este año su segunda edición, se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, el 1 de octubre, fijado desde 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para visibilizar el importante papel que tienen las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad.

Este año 2025 el lema "Las personas de edad impulsan la acción local y mundial: nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos" quiere destacar el papel transformador que desempeñan las personas mayores en la construcción de sociedades, aportando vivencias y experiencias que generosamente dejan como legado a las nuevas generaciones tanto en el ámbito local como mundial.