Los medios aragoneses desplazados a León trabajan en la extinción del incendio forestal de La Uña

Los medios aragoneses desplazados a Leóns trabajan en la extinción del incendio forestal de La Uña - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los medios del operativo '#INFOAR' del Gobierno de Aragón desplazados a León trabajan este viernes, 15 de agosto, en las labores de extinción del incendio forestal de La Uña, en el municipio de Acebedo, dentro de la comarca de Riaño (León).

Se trata de una zona de gran valor ambiental incluida en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Las labores se están realizando bajo la dirección de los técnicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y se centran, por el momento, en maniobras con fuego técnico --quemas controladas-- con el objetivo de lograr perimetrar el incendio que, en este caso, se encuentra en una zona de difícil acceso.

En total, los medios desplazados por parte del Gobierno de Aragón del operativo '#INFOAR' a la provincia de León son un helicóptero que hace las funciones de medio de transporte y extinción más la brigada helitransportada 9+1 Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) con base en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

A ello se suman 2 cuadrillas terrestres, 2 autobombas, el Puesto de Mando Avanzado Ligero, 3 Técnicos del PMA, 4 Agentes de Protección de la Naturaleza y 1 capataz.