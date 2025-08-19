Medios aragoneses luchan contra los incendios forestales de León y también en Artana (Castellón)

El operativo INFOAR del Gobierno de Aragón combate el incendio declarado en Boca de Huérgano (León) - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medios aragoneses de lucha contra los incendios forestales mantienen el operativo desplegado hace días en la provincia de León y también combaten las llamas en Artana (Castellón).

La brigada helitransportada con base en Calamocha (Teruel) se ha desplazado hasta Castellón para luchar contra el incendio forestal declarado en el entorno de Artana.

Este operativo de lucha contra los incendios forestales de Aragón, INFOAR, se ha movilizado a con su helicóptero a petición de la Generalitat Valenciana.

CASTILLA Y LEÓN

Por otro lado, el operativo INFOAR del Gobierno de Aragón continúa colaborando en las labores de extinción en los incendios forestales declarados en Castilla y León.

Este martes se ha centrado en la zona del incendio declarado en Boca de Huérgano, donde más de 30 profesionales aragoneses han trabajado sobre el terreno en las zonas más afectadas.

Los medios desplazados por el Gobierno de Aragón han sido la brigada helitransportada de Ejea de los Caballeros con su helicóptero; dos brigadas terrestres; dos autobombas; tres técnicos (dos de ellos integrados en el Grupo de Apoyo al Director de Extinción -GADEX-); y dos capataces.

Las características del terreno presentan difícil acceso y han limitado la aproximación de las autobombas por lo que los trabajos se han centrado en el empleo de herramientas manuales.