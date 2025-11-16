Lo mejor del flamenco se da cita este lunes en el Teatro Principal con la Gran Gala de baile flamenco

Cartel de la Gran gala de baile flamenco que tiene lugar este lunes en el Teatro Principal de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Artistas de primer nivel del baile flamenco local y nacional se darán cita este lunes 17 de noviembre en el Teatro Principal para celebrar la Gran Gala del baile flamenco en una velada que promete ser una exhibición de arte y maestría.

Desde las 20.00 horas, artistas como Carmen Ledesma, La Truco, Carmen Talegona, Daniel Navarro, Javier Duran, Patricia Donn y El Chapi se subirán al escenario, acompañados por destacados músicos de Zaragoza y Madrid.

La gala conmemorará las cuatro ediciones anteriores del ciclo, una cita imprescindible para los amantes del flamenco. En una atmósfera cargada de emoción y duende, se revivirán momentos memorables de las galas pasadas, al tiempo que se descubrirán nuevas creaciones nacidas del alma flamenca.

Con una escenografía cuidada al detalle, cada actuación será un viaje único por los distintos palos del flamenco, desde la soleá hasta la bulería, pasando por alegrías y tangos.

Así, el evento reunirá en el escenario a los bailaores y las bailaoras que han dejado huella en las ediciones anteriores y que, con su arte, han marcado profundamente los corazones de los aficionados al flamenco además de alguna sorpresa que acompañara la celebración.

El espectáculo está dirigido al público general, buscando acercar el flamenco a toda la ciudadanía. También servirá para mostrar diferentes formas de entender este arte: desde la elegancia del baile clásico hasta la fuerza contemporánea de las nuevas generaciones.

La acogida del público zaragozano ha respondido a la calidad de la propuesta, con prácticamente todas las entradas vendidas.