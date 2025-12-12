MiA llega a las 5.846 descargas en diez días y consolida su adopción entre la ciudadanía aragonesa

La aplicación MiA se puede descargar tanto en dispositivos Android como iOS. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La aplicación MiA, la plataforma digital del Gobierno de Aragón para facilitar la relación de la ciudadanía con la Administración, ha registrado un notable impulso desde su puesta en marcha de manera oficial. Entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre, la herramienta ha alcanzado 5.846 descargas, convirtiéndose en una de las aplicaciones públicas de adopción más rápida en la Comunidad.

Del total de descargas, 3.644 se realizaron en dispositivos Android y 2.202 en iOS, mostrando una aceptación equilibrada en ambos sistemas. El crecimiento fue especialmente destacado a partir del 28 de noviembre, fecha en la que se dio a conocer de manera formal la aplicación, cuando se contabilizaron 1.658 descargas en un solo día (1.154 Android y 504 iOS). Durante las jornadas posteriores, la tendencia se mantuvo con cifras significativas.

MiA reúne en un único entorno digital documentos, notificaciones, expedientes, credenciales electrónicas, servicios tributarios y comunicaciones con la Administración de Aragón. Permite consultar información personalizada, recibir avisos en tiempo real y acceder a trámites de manera ágil y segura. Durante esta legislatura, la aplicación ha pasado de ser una herramienta centrada en notificaciones y trámites a consolidarse como una plataforma integral que unifica información, servicios y derechos digitales.

Entre las funcionalidades incorporadas en los últimos dos años destacan: la consulta e inscripción en oposiciones, la gestión de tributos autonómicos, la denominada Sala de Firmas para documentos externos a la DGA, un nuevo método de acceso al Pinsalud, la integración con el Banco de Sangre, nuevos carnés digitales, el acceso biométrico mediante huella o reconocimiento facial y una nueva app móvil para Android e iOS.

Estos avances han sido posibles gracias al trabajo conjunto de todos los departamentos del Gobierno de Aragón y a la integración de datos en la Plataforma de Gobernanza, que está consolidando un ecosistema digital cada vez más robusto.

MiA representa un cambio de paradigma: de un modelo en el que la ciudadanía debía desplazarse a la Administración, a otro en el que es la Administración la que se organiza en torno a las necesidades de las personas.El Gobierno de Aragón continuará ampliando servicios, datos y nuevas credenciales digitales dentro de la plataforma.

El objetivo es que cualquier gestión con la Administración autonómica pueda iniciarse, consultarse y resolverse desde MiA, de forma sencilla, segura y sin desplazamientos.