Miembros de la Ejecutiva del PAR aseguran que cualquier acuerdo "unilateral" es "nulo de pleno derecho"

ZARAGOZA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios miembros de la Comisión Ejecutiva del PAR y "un grupo representativo de las tres provincias de Aragón" han asegurado este lunes que cualquier acuerdo "unilateral" es "nulo de pleno derecho", según ha podido saber Europa Press.

Estos miembros de la Ejecutiva del PAR han "impugnado" ante el secretario general, Alberto Izquierdo, el acuerdo "adoptado por él mismo a nivel personal y por otros miembros de la Ejecutiva, que no la Ejecutiva legalmente convocada", de recurrir la sentencia judicial que anula el XV Congreso, "por carecer de legitimación para ello".

"Cualquier acción o recurso que se haga de forma unilateral por estos militantes en virtud de dicho acuerdo tomado en una reunión oficiosa es nulo de pleno derecho y no tiene ningún tipo de validez ni potestad legal", han aseverado.

En consecuencia, han solicitado al presidente, Arturo Aliaga, "que se cumpla la sentencia judicial al objeto de poder abordar ya el Congreso con plenas garantías y seguridad" para "refrendar así la gestión realizada por quien tiene la potestad de representación legal del partido, su presidente, Arturo Aliaga".

"Queremos cumplir la Ley, como siempre hemos hecho", han indicado a Europa Press las mismas fuentes, añadiendo: "Queremos hacer un congreso para presentar un proyecto ilusionante para Aragón".

Han manifestado que "se decidió por unanimidad no recurrir para poder hacer un congreso con plenas garantías" y han presentado un escrito de aclaración para manifestar que Aliaga "quiere cumplir la Ley y no dilatar el proceso" y que el acuerdo firmado por Izquierdo "no tiene validez ninguna".