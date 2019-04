Miguel Gracia: "El reto de la próxima legislatura en materia de despoblación va a ser la vivienda"

Publicado 08/04/2019 13:39:27 CET

HUESCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huesca (DPH), el socialista Miguel Gracia, ha asegurado que el reto de la próxima legislatura en materia de despoblación en esa provincia, va a ser la vivienda. Precisamente, desde la institución se ha promovido una encuesta para conocer cuál es el parque de viviendas, su disponibilidad para facilitar que la gente que quiera instalarse en un pueblo pueda tener cubierta esa necesidad. Para intentar paliar la pérdida de habitantes, la vivienda, junto con el empleo, son los caballos de batalla del máximo responsable de la Diputación.

Gracia ha dicho este lunes que lo que se ha planteado desde la corporación provincial ha sido lanzar una encuesta en todos los ayuntamientos para determinar la situación exacta o lo más aproximada posible del estado de las viviendas, conocer cómo está realmente el problema en los pequeños municipios, "si existen edificios públicos y si hay interés en transformarlos en viviendas".

"De los 160.000 inmuebles de la provincia de Huesca, un porcentaje muy importante están vacíos, no hay mercado de vivienda y existe una imposibilidad real para nuevos habitantes, nuevos residentes que con unas rentas justas se puedan instalar en los pueblos".

El presidente de la DPH ha apostillado que "después del planteamiento de la banda ancha, de la conectividad en el territorio que, a principios del año 2020 se espera que llegue a esas 320 poblaciones, el segundo problema fundamental es el poder residir en el pueblo y, para ello, tiene que existir vivienda y mercado de vivienda". Con la encuesta se verá cómo está la situación de vivienda y, "sobre todo, se va a intentar facilitar a los ayuntamientos que puedan trabajar el mercado de la vivienda".

Ha expuesto que "hay pueblos donde no existe mercado de vivienda, se debe solucionar ese problema, y edificios públicos que se pueden transformar en viviendas, con rentas de alquiler bajas. De esta forma, la gente se puede plantear vivir en un pueblo y, si es con niños, mucho mejor, se mantiene la escuela".

El responsable de la Diputación ha comentado que "estamos encontrando, ya nos lo están adelantando los alcaldes, que no existe mercado y, si lo hay, los precios son carísimos. Por ello, "la vivienda ha de ser un factor fundamental a solucionar en la próxima legislatura, para aquellas personas que quieren venir al pueblo, bien porque la ciudad no les gusta o porque ven una oportunidad que en la ciudad no encuentran".

Gracia ha resaltado que existen muchas viviendas disponibles. "Se tienen ya estimaciones o datos concretos de algunos ayuntamientos que superan el 80 por ciento o el 50 por ciento de casas vacías, aunque es muy distinto en zonas turísticas donde hay apartamentos o viviendas de alquiler turístico".

RECURSOS PROPIOS Y LEGISLACIÓN

Los datos de la encuestan han de servir "para poder mover esa legislación, tanto en la parte económica, como en la parte legislativa, porque habiendo muchísima vivienda vacía, muchísima vivienda que no se usa ni como segunda residencia, no habría de ser tan complicado poder acceder a esos inmuebles que irían muy bien para ofertarlos a parejas, a gente que tenga interés de instalarse en los pueblos. Lo ideal sería que los ayuntamientos las compraran o llegarán a acuerdos con sus propietarios, con el apoyo de la institución provincial".

Los resultados de dicha encuesta que se ha cursado a todos los ayuntamientos del Alto Aragón estarán listos a finales de la presente legislatura o principios de la próxima. "También se deberá avanzar en dos ámbitos: el primero, en los recursos de los propios ayuntamientos y de la diputación provincial que ascienden en este momento, a 106 millones de euros de remanentes propios, que serían importantes para destinarlos a este tema, y dos, en la legislación que debería simplificarse para que los ayuntamientos puedan acceder a vivienda en mal estado que se encuentra en manos privadas".

Este asunto, en el que ha incidido el presidente de la DPH, "requiere de la correspondiente normativa y legislación". Los pequeños ayuntamientos con problemas económicos y de gestión administrativa "ven muy difícil actuar cuando una casa está en ruinas o sin heredar porque tienen que acudir a los juzgados y se enfrentan a unas tramitaciones son muy largas y costosas".

Las personas que pasan los fines de semana en los pueblos o van de vacaciones "mantienen las viviendas con cierto decoro y dignidad, en cambio, suelen convertirse en ruinas las casas de la gente que hace años que ha dejado de venir".

Miguel Gracia ha afirmado que cuando los cascos de los pueblos están vacíos, pero sin casas disponibles, "entonces se ha de encontrar la manera de proceder, seguramente desde lo público será mas sencillo, pero se requiere legislación".

"Es ahí donde el Gobierno central debería ver que más allá de los pisos turísticos, hay otro problema de falta de vivienda, aunque haya mucha vacía en los pueblos que están perdiendo población, se debería buscar soluciones jurídicas o soluciones reales".

El alcalde del municipio ribargozano de Arén se ha preguntado "por qué ha de tener la misma tramitación un plan general de una ciudad donde hay presión urbanística, cómo por ejemplo, Huesca o Barbastro, que un plan general de un pueblo donde el 80 o 90 por ciento de las casas no está habitado".

Gracia ha reseñado que hay que buscar "incentivos, cuestiones de discriminación positiva que ayuden en las políticas a que aplicar en esos territorios". Todo es una cadena. "Si se arregla la casa antigua de los maestros y se pueden sacar tres apartamentos y se alquilan a 100 o 120 euros al mes, la actividad económica generada con la obra, con el trabajo que supone, pues ya es algo, y si se reduce el IVA de esta inversión, supone un incentivo".