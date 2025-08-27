El Ministerio de Transición Ecológica descarta el tendido eléctrico que pretendía atravesar Álava desde Aragón

Archiva los expedientes de cuatro parques eólicos que preveían evacuar en el territorio alavés

ZARAGOZA/VITORIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transición Ecológica ha descartado la construcción de un tendido eléctrico que pretendía atravesar al Territorio Histórico de Álava con origen en Aragón, al archivar los expedientes de cuatro parques eólicos proyectados en Tauste, pero que planteaban sus infraestructuras de evacuación en el territorios alavés.

El Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) recoge este miércoles las resoluciones del Ministerio de Transición Ecológica, en las que descarta cuatro parques eólicos previstos en Aragón y que afectaban a Álava.

Concretamente, los proyectos planteaban sus infraestructuras de evacuación en Miranda de Ebro (Burgos), pero con afecciones a los municipios alaveses de Berantevilla, Armiñón, Ribera Baja y Vitoria-Gasteiz.

Ya en el pasado mes de marzo se descarto la construcción de una línea de tendido eléctrico entre Tauste (Aragón) y el polígono de Júndiz en Vitoria-Gasteiz, a través de La Rioja, y que pretendía atravesar a la Llanada Alavesa.

La empresa aragonesa Forestalia, a través de su filial Energía Inagotable Sociedad Limitada, ha desistido de continuar con la tramitación del expediente para la construcción en Zaragoza del parque eólico Povidentia.

Finalmente, no ha presentado en plazo la documentación que se le exigía y, por lo tanto, han caducado también los permisos de acceso y de conexión para la línea de alta tensión que tenía como destino Miranda de Ebro y que atravesaba los municipios alaveses de Berantevilla, Armiñón y Ribera Baja.

El BOTHA recoge también la declaración de impacto ambiental desfavorable para los tres parques que esa filial de Forestalia tenía previsto construir en la provincia de Zaragoza. Un rechazo que afecta a la línea de evacuación que atravesaba La Rioja y Álava con destino a la capital alavesa.