La ministra de Asuntos Exteriores destaca que "Aragón es un destino turístico seguro"

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, Arancha González Laya, ha destacado este jueves en Zaragoza, tras mantener una reunión con el presidente del Ejecutivo autonómico, que "Aragón es un destino turístico seguro".

González Laya, que ha pasado unos días en el Pirineo aragonés, ha declarado lo siguiente: "He venido a Zaragoza para dar un mensaje muy claro de confianza, de mi confianza personal después de haber pasado unos días en el Pirineo oscense, en la Comarca de Sobrarbe, de haber subido montañas, bajado valles, atravesando barrancos, comiendo, disfrutando de las gentes, y me he sentido absolutamente segura". Además ha apostillado que "Aragón es un lugar seguro, España es un lugar seguro".

La titular de Exteriores ha expuesto que "vivimos en un momento en el que los rebrotes no son la excepción, son la norma. Son la norma en Aragón como lo son en España, como lo son en Europa y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar estos rebrotes, no lo podemos evitar, para evitarlos tendríamos que limitar la movilidad como lo hicimos durante el confinamiento".

González Laya ha dicho que en la fase en la que estamos no hay que evitar la movilidad sino "identificar lo antes posible los rebrotes, aislarlos, rastrear, trazar todos los contactos y, con eso, aislar el problema para permitir que el resto del país siga funcionando. Esto es lo que tiene que hacer Aragón y lo está haciendo, es lo que tiene que hacer España y lo está haciendo, esto es lo que están haciendo el resto de países de la Unión Europea".

Ha insistido en que España está haciendo "todo lo que un país responsable tiene que hacer, que es controlar los rebrotes para que no se conviertan en un problema sanitario".

En cuanto a las restricciones de otros países de la UE acerca de viajar a España, la ministra ha dicho que no los considera "vetos" sino "medidas de muy diferente forma y calado que los países de la Unión Europea están tomando hacia otros países de la Unión Europea, esto no es un juego de la Unión Europea contra España".

En este sentido, ha añadido que "cuando uno mira las medidas que se están tomando, se están tomando en función de la situación epidemiológica de cada país, esto no es una cuestión hacia España, no es una batalla diplomática ni de reprocidad, es una cuestión que tiene que ver con la cifras epidemiológicas. Se trata de proteger a los ciudadanos, al igual que nosotros estamos revisando las recomendaciones de viaje para los españoles que salen al exterior".

Arancha González Laya ha detallado que lo que quiere transmitir el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene un doble objetivo. Por un lado, "que no se mire solo al país sino que se mire a las regiones dentro del país porque no se debe hacer generalizaciones, es muy importante dimensionar donde hay rebrotes" y, por otro lado, "estamos insistiendo es que no solo hay que mirar cuál es el número de rebrotes en cada región sino cuáles son las medidas que se están tomando para gestionar esos rebrotes".

"Esta doble tarea, primero regionalización, y segundo, lectura desagregada de una serie de datos que estamos compartiendo con todos los países de la Unión Europea para que pueda entenderse mejor la situación específica de cada parte de España, insistiendo en que España es un país seguro, donde se están gestionando de manera responsable los rebrotes que son la norma en todos los Estados miembros de la Unión Europea", ha argumentado.

La ministra ha puesto de manifiesto que más del 70 por ciento de los casos identificados de COVID en Aragón son asintomáticos, "lo cual da una idea de la enorme tarea de esta comunidad para hacer test e identificar los casos asintomáticos antes de que se conviertan en un problema sanitario".

González Laya ha asegurado que no hay una segunda oleada de contagios, "estamos ante una situación de rebrotes, son dos conceptos diferentes". En España hay rebrotes, como los hay en Alemania, como los hay en Francia, ha puesto como ejemplo.

"Sabemos donde está el principal foco de transmisión de estos casos, una parte es el ocio nocturno, una parte son las reuniones familiares, una parte es la actividad de temporeros en los sectores agrícolas", ha enumerado. Las medidas que adopten las comunidades y el Gobierno de España siempre van a ir acompasándose a la forma en la que evoluciona la pandemia, poniendo siempre en el centro "una gestión responsable epidemiológica, este es el objetivo, y es la única forma de luchar contra la pandemia hasta que no tengamos la vacuna".

UNA SEMANA EN EL VALLE DE PINETA

La ministra de Exteriores ha pasado siete días alojada en Bielsa, en el valle de Pineta. "Un valle verde, que ha atraído muchas tormentas este verano", ha comentado, al tiempo que ha confesado que ha estado otras muchas veces en el Pirineo.

González Laya ha referido lo siguiente: "He podido disfrutar de unos paseos increíbles por el cañón de Añísclo, por la garganta de Escuaín, en fin, disfrutando de lo que el Pirineo oscense tiene que ofrecer, que es mucho y bueno".

Ha reconocido que ha quedado "muy impresionada con la calidad de la acogida a los turistas, con la variedad de la oferta turística, desde gastronomía, historia, arquitectura, todo tipo de actividades deportivas y la montaña".

La titular de Exteriores ha señalado: "La montaña que es una debilidad en mi caso e incluso bajo la lluvia he podido disfrutar de los maravillosos Pirineos oscenses".

IMAGEN EN EL EXTERIOR

Por su parte, el presidente aragonés, Javier Lambán ha incidido en que la mejor forma de demostrar que Aragón es un "destino seguro" es recibiendo la visita de representantes del Gobierno de España como la ministra González Laya, que ha estado pasando sus vacaciones en Bielsa: "Aragón es un destino seguro y lo demuestra la propia presencia de la ministra en el Pirineo, durante estos días".

También ha recordado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pasado unos días de vacaciones en la Comarca turolense del Matarraña.

Lambán ha transmitido a la ministra la preocupación de todos los aragoneses, por la imagen que se ha trasladado hacia el exterior por los casos de coronavirus y "que ha hecho que Aragón y otras Comunidades estén casi proscritas para ser visitadas por turistas de Europa".

Además, Lambán ha resaltado el papel de la titular de Asuntos Exteriores tratando de evitar el veto de algunos de los países de la Unión Europea: "Nosotros le enviamos hace unos días una carta en la que le pedíamos que le hiciese llegar a los países, que estaban vetando los viajes de sus ciudadanos a Aragón, para que esas prescripciones negativas cesaran y me consta que la ministra está haciendo un esfuerzo importante".