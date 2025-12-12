Mitjana afirma que Podemos Aragón "está preparado para encabezar una lista amplia de izquierdas"

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Podemos Aragón, Ricard Mitjana, ha afirmado este viernes que este partido "está preparado para encabezar una lista amplia de izquierdas que dé certezas a los ciudadanos" en las elecciones autonómicas anticipadas del 8 de febrero de 2026.

Tras terminar sin acuerdo la reunión del presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, con el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Nolasco, sobre los presupuestos, Mitjana ha reivindicado "políticas de verdad para la gente de verdad".

"Por fin se ha terminado el sainete del señor Azcón y del señor Nolasco", ha continuado, indicando que "Azcón, con su incapacidad acreditada para llegar a acuerdos, ha puesto a Aragón a los pies de los caballos".

"Vemos cómo la sociedad cada día va peor y solo porque el señor Azcón quería favorecer a sus amiguetes", ha concluido el coordinador de Podemos Aragón.