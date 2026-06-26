El Monasterio de Veruela acoge este sábado una muestra de dances y tradiciones del Moncayo

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VERA DE MONCAYO (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

El Monasterio de Veruela acoge este sábado, 27 de junio, un encuentro de dances y tradiciones del Moncayo en el marco del festival Verano Estival que organiza la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

El encuentro tendrá lugar a las 11.00 horas en el exterior de la iglesia con entrada gratuita. Se darán cita los grupos de danzantes de Añón de Moncayo, Mallén, Ambel, Talamantes y Novillas, ha informado la institución provincial.

El dance de Añón de Moncayo se celebra el primer domingo de octubre e incluye la lectura de versos sobre la batalla de Lepanto donde el sonido de los palos resuena en el Moncayo y los trajes, reproducidos sobre el dibujo de Valeriano Bécquer, se combinan con el sonido de dulzainas y tambores.

El dance de Mallén no se ha representado durante mucho tiempo. No obstante, se recuperó el 1987, aunque se mantenía de la memoria de sus vecinos. Sus 'paloteaos', que se celebran el 1 de septiembre con origen probable en el siglo XVII, "golpean la tierra recordando a la vida".

El dance de Ambel aparece ya en 1583. Los protagonistas del 'palotiau' llevan camisa blanca, calzón negro, saya colorida en rojo con encajes en 'beige' y amarillo, alpargatas, cascabeles y pulgaretas. Los danzantes giran y giran organizando el cosmos entorno a un 'axis mundi', llamado 'trenzau', aunque también hay danzas de palos o de cintas.

El dance de Talamantes lo forman el Mayoral y Rabadán, con elegantes sombreros, junto con los danzantes, que dan cuerpo a este palotiau donde los danzantes con faldellinas, fajas negras y camisas blancas bailarán jotas, cardelinas y regolvederas.

El dance de Novillas es una pastorada donde los 'palotiaus' van y vienen. Es una fiesta, por eso los danzantes bailan 10 mudanzas y su origen es desconocido.

La presentación del evento correrá a cargo de Vicente Chueca, historiador y etnógrafo del Instituto Aragonés de Antropología.

ÚLTIMO ESPECTÁCULO DEL CICLO DE TEATRO INFANTIL

Además, este domingo, 28 de junio, tendrá lugar el último espectáculo de teatro infantil dentro del ciclo Veruela en familia.

El show 'Tu superhéroe de confianza', de Capitán Sriki, comenzará a las 12.30 horas en el exterior de la iglesia, un espectáculo de circo humorístico donde un excéntrico superhéroe salvará la vida a los asistentes de las formas más divertidas y surrealistas.

Acrobacias, canciones, danza y proyecciones audiovisuales que fusionan la realidad con la ficción son los ingredientes de sus aventuras.

Tanto la muestra de dances y tradiciones del Moncayo como el espectáculo de teatro infantil forman parte de la programación del ciclo cultural Veruela Estival que un año más ha organizado la DPZ en el Monasterio de Veruela para dinamizar la zona del Moncayo los meses de verano y que se ha convertido en uno de los grandes referentes culturales y turísticos de la provincia durante los meses de verano.

El programa ha empezado a principios de este mes y continuará hasta septiembre con variedad de actividades como un encuentro de coros y un espectáculo de danza y circo, teatro infantil, visitas teatralizadas, dances, recorridos sonoros, un concierto del coro y orquesta del James Allen's Girls School y una actividad relacionada con el eclipse.

En agosto, se celebrará una nueva edición del festival Veruela Verano, que se celebrará los cuatro primeros sábados de agosto y volverá a convertir esta joya del románico cisterciense en el escenario de un ciclo de conciertos íntimos y de gran calidad, donde la música dialogará con la historia y la naturaleza en perfecta armonía.

Los conciertos correrán a cargo de artistas consagrados como Pancho Varona --1 de agosto--, Las Migas --8 de agosto--, Queralt Lahoz --15 de agosto-- y Depedro --22 de agosto--. Serán todos a las 19.30 horas en la iglesia del monasterio.