El Monasterio de Veruela recibió 44.000 visitantes en 2025 y se consolida como atractivo turístico

VERA DE MONCAYO (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

El Monasterio de Veruela ha recibido cerca de 44.000 visitantes durante 2025, posicionándose como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Zaragoza y de Aragón en general. El recinto monástico, que organiza visitas guiadas, también ofrece una variada programación cultural y musical durante todo el año.

La mayoría de los visitantes que recibe son de procedencia nacional, siendo Francia y Alemania los países de procedencia principal del visitante extranjero. En cuanto a las Comunidades Autónomas, Aragón es la que más visitantes lleva a este monasterio, seguida de Madrid y Navarra, así Cataluña, el País Vasco, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Andalucía.

El diputado delegado del Monasterio de Veruela de la DPZ, Eduardo Arilla, ha destacado la relevancia de este espacio como uno de los grandes referentes culturales de la provincia. "Este enclave histórico no solo representa siglos de patrimonio, arte y tradición, sino que constituye un símbolo de identidad para toda la comarca y un espacio vivo que conecta pasado y presente a través de la cultura", ha subrayado.

Arilla ha definido Veruela como un destino ideal para disfrutar en familia, donde patrimonio, naturaleza y actividades culturales se combinan en un entorno único. En este sentido, ha reiterado que la Diputación de Zaragoza "seguirá apostando firmemente por la cultura como motor de crecimiento, convencida de que invertir en espacios como el Monasterio de Veruela es invertir en el futuro de la provincia".

El Monasterio de Veruela no solo destaca por su arte y arquitectura, sino también es referente para descubrir el entorno natural donde se enmarca. La proximidad con la capital aragonesa, lo convierte en un buen destino para hacer excursiones y rutas, de un día o varios. Se recogen hasta doce rutas que discurren entre las comarcas de Tarazona y el Moncayo y Campo de Borja.