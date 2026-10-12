Los Monegros conmemora el Día de las Mujeres Rurales con seis citas culturales en otras tantas localidades

Desde el 15 de octubre al 15 de noviembre, la institución comarcal de la mano de la Federación de Asociaciones de Mujeres de Los Monegros coordina seis proyecciones cinematográficas, exposiciones, presentaciones literarias, debates y encuentros - CONSEJO COMARCAL DE LOS MONEGROS

SARIÑENA (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

La Comarca de Los Monegros celebrará el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se conmemora el 15 de octubre, con el inicio del IX Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, una programación que se extenderá hasta el 15 de noviembre y llegará a seis municipios con proyecciones, exposiciones, presentaciones literarias, debates y encuentros.

La primera sesión tendrá lugar el próximo jueves, 15 de octubre, en Monegrillo, a las 17.00 horas, en el salón José Luis Borau, con la película 'Bodegón con fantasmas' y un café-tertulia posterior. La actividad contará con la colaboración de la asociación local de mujeres y el Ayuntamiento.

Impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el ciclo busca visibilizar la realidad de las mujeres rurales, reconocer su contribución al desarrollo del territorio y promover la igualdad de oportunidades a través de la cultura. En Los Monegros está coordinado por la Fundación para la Promoción de la Juventud y el Deporte de la Comarca, junto a la Federación de Asociaciones de Mujeres, el Observatorio Feminista Monegros-Elisa García, los ayuntamientos y las entidades locales participantes.

El consejero comarcal de Juventud, Igualdad y Derechos Sociales, Óscar Gavín, ha destacado que la iniciativa permite reconocer el papel de las mujeres en la vida social y económica de los pueblos y crear espacios de encuentro y participación. Por su parte, la presidenta de la Coordinadora de Asociaciones de Mujeres de Los Monegros, Ana Belén González, ha subrayado su utilidad para compartir experiencias y reflexionar sobre la realidad rural.

SEIS LOCALIDADES Y PROPUESTAS CULTURALES

Tras la cita inaugural, Bujaraloz tomará el relevo el 18 de octubre, a las 17.30 horas, en el edificio Torres Solanot, con la exposición 'Territorio' y la proyección de 'La buena suerte'.

El 25 de octubre, Sariñena acogerá en la sala de la biblioteca municipal la presentación del libro 'Llámame pingüina', de Elena Laseca, y la película 'La buena letra', a partir de las 17.30 horas.

La programación continuará el 8 de noviembre en Villanueva de Sijena, donde se proyectará 'La tierra negra' a las 17.00 horas en la Casa Natal de Miguel Servet, seguida del debate 'Vivir o sobrevivir en el medio rural'.

Valfonda de Santa Ana será escenario el 14 de noviembre, a las 17.00 horas, de la presentación de un estudio sobre igualdad de la Universidad de Zaragoza y la proyección de 'Traineras'.

El ciclo concluirá el 15 de noviembre en Alberuela de Tubo, con la película 'Lo que queda de ti', a las 16.30 horas en el edificio de las escuelas, y la tertulia 'Posos de mujer'.

La Comarca busca así reforzar la dinamización cultural, la colaboración entre instituciones y asociaciones y el reconocimiento del trabajo de las mujeres que contribuyen a mantener vivos los pueblos del territorio.