La Monegros Film Commission refuerza en el Festival de Málaga su posicionamiento como destino de rodajes

La Monegros Film Commission (MFC) ha participado en el 29º Festival de Málaga, consolidado como uno de los principales puntos de encuentro de la industria audiovisual española junto a su mercado profesional MAFIZ. - LOS MONEGROS CONSEJO COMARCAL

ZARAGOZA/HUESCA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Monegros Film Commission (MFC) ha reforzado su posicionamiento dentro del sector audiovisual tras su participación en el Festival de Málaga, uno de los principales puntos de encuentro de la industria cinematográfica en España. La presencia del territorio monegrino en este foro estratégico consolida su apuesta por atraer rodajes y fortalecer su papel dentro del mapa audiovisual nacional.

La representación de Los Monegros ha corrido a cargo de la directora del área comarcal de Turismo, Natalia Arazo, quien ha asistido a través de la Spain Film Commission, entidad de la que forma parte la MFC y mediante la cual participa habitualmente en este tipo de encuentros profesionales. El evento, que celebra su vigésimo novena edición, cuenta además con el mercado profesional MAFIZ, donde se dan cita productores, localizadores y responsables institucionales.

Según ha explicado Arazo, la presencia en este festival responde al compromiso del territorio con el desarrollo del sector audiovisual. "El Festival de Málaga se configura como un espacio clave para fortalecer la conexión entre el territorio y la industria cinematográfica", ha señalado, subrayando la importancia de este tipo de plataformas para impulsar nuevas oportunidades.

FORMACIÓN, NETWORKING Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

Durante su participación, la Monegros Film Commission ha tomado parte en distintas actividades orientadas a la profesionalización del sector. Entre ellas, destaca un taller formativo desarrollado en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide, centrado en programas de formación y desarrollo de estudios en áreas estratégicas para el crecimiento audiovisual.

Este tipo de iniciativas permiten a los territorios analizar nuevas vías para mejorar su competitividad como escenarios de rodaje, así como reforzar la capacitación de profesionales vinculados a la industria. En este sentido, la presencia de Los Monegros en estos espacios contribuye a consolidar su proyección exterior y a generar sinergias con otros agentes del sector.

Asimismo, la MFC ha participado en la primera Asamblea General de socios de 2026 de la Spain Film Commission, un foro que ha reunido a más de una treintena de representantes de distintos territorios. En esta sesión se han puesto en común necesidades y retos compartidos, con el objetivo de definir líneas de mejora y reforzar el trabajo coordinado a nivel estatal.

"La participación en el Festival de Málaga reafirma nuestra visión integral y nuestra apuesta por el desarrollo del territorio como escenario de rodajes", ha afirmado Arazo, quien ha destacado el papel de estas redes en el posicionamiento de España como referente audiovisual en la Unión Europea.

UN TERRITORIO CON ATRACTIVO PARA LA INDUSTRIA

Uno de los principales activos de Los Monegros como destino de rodajes es la singularidad de sus paisajes, que ofrecen localizaciones versátiles y poco explotadas. A ello se suma su ubicación estratégica y las facilidades administrativas que se ofrecen a las productoras.

"Lo que más valoran los profesionales es la variedad paisajística, la accesibilidad y el apoyo que ofrecemos desde la Film Commission", ha explicado Arazo. Desde este servicio se orienta y asesora a las productoras, facilitando los trámites necesarios para el desarrollo de proyectos audiovisuales en el territorio.

Este trabajo se traduce en un impacto positivo tanto a nivel promocional como económico, ya que los rodajes generan actividad en sectores como la hostelería, el transporte o los servicios técnicos, contribuyendo a la dinamización del medio rural.

TRAYECTORIA CONSOLIDADA Y NUEVOS PROYECTOS

La Monegros Film Commission, gestionada de forma gratuita desde el área de Turismo de la Comarca de Los Monegros, fue la primera film commission creada en Aragón. Constituida oficialmente en 2014, aunque con experiencia previa en la atención a rodajes desde 2006, mantiene una actividad constante en colaboración con la Aragón Film Commission y la red estatal.

En el último año, el territorio ha acogido proyectos destacados, como el rodaje del largometraje franco-suizo Les Indes o la producción Caminando con el diablo, filmada en escenarios naturales de Farlete y Monegrillo y estrenada recientemente en salas.

Además del cine, la publicidad continúa siendo uno de los ámbitos con mayor demanda. Anuncios de automoción, moda o joyería encuentran en Los Monegros un escenario atractivo por su estética singular y su versatilidad.

Con su presencia en el Festival de Málaga, la Monegros Film Commission da un paso más en su estrategia de proyección exterior, consolidando su papel como interlocutor entre el territorio y la industria audiovisual y reforzando la imagen de Aragón como un espacio competitivo para el desarrollo de producciones cinematográficas.