Los monstruos de Goya se enfrentan al superhéroe Hellboy en una exposición en el Centro de Historias de Zaragoza

La exposición "GOYA-HELLBOY" ofrece una visión de la iconografía de monstruos por Stéphane Levallois en la que se traslada como sería el personaje de cómic Hellboy si hubiera salido de los sueños del pintor Francisco de Goya. Se podrá ver en la sala Cripta del Centro de Historias desde este jueves, 28 de noviembre, hasta el 30 de marzo.

El consejero municipal de Participación del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, y la jefa del Servicio de Cultura, Romana Erice, junto al comisario Asier Mensuro, han presentado esta muestra organizada por las dos Áreas del Ayuntamiento, que forma parte del programa "Diciembre mes del cómic", que se volverá a celebrar los días 13, 14 y 15 de diciembre en la sala Multiusos, congregando a miles de aficionados y visitantes en el XXIII Salón del Cómic.

Este evento de tres días se extiende a lo largo de todo el mes de diciembre, con actividades y exposiciones, que se desarrollarán en diferentes escenarios para el disfrute de colectivos, aficionados al cómic y primeros lectores, ha comentado Mendoza.

LA MUESTRA

El plato estrella será 'Goya-Hell Boy', una exposición que ha estado en diferentes lugares de España y que ahora recala en Zaragoza, en el Centro de Historias.

La muestra se compone de 72 obras que contraponen el imaginario del pintor aragonés plasmado en las 'Pinturas negras' y las series de grabados de 'Los caprichos' y 'Los disparates' al superhéroe creado por el dibujante Mike Mignola en 1993.

Así, Stéphane Levallois, que es el artista conceptual de películas como Alien, Jurassic Park, Harry Potter o King Jong, reflexiona sobra la iconografía fantástica de Goya incorporando un monstruo contemporáneo.

La exposición se complementa con dos contribuciones realizadas por el propio Mignola: la portada de la saga de Hellboy 'In the Chapel of Moloch' y una ilustración de este personaje que homenajea el lienzo 'Átropos o Las Parcas' de Goya.

EL ORIGEN

El origen de la muestra está en una visita al Museo del Prado en el año 2019, donde Stéphane Levallois queda impresionado al contemplar en persona las pinturas de Goya. De la fascinación por las obras del genio de Fuendetodos surge el trabajo que da lugar a esta exposición, la cual concibe junto con su comisario, Asier Mensuro.

Levallois también viaja a Zaragoza para realizar dos versiones de los lienzos 'Visión fantasmal' y 'Dama con mantilla', que se encuentran en el Museo de Zaragoza, y para observar los grabados 'Los disparates', que posee el Museo Goya, Colección Ibercaja-Museo Camón Aznar y que se refleja en varias de las obras de la exposición.

Este proceso creativo se plasma en un audiovisual en el que se puede contemplar las visitas de Levallois a los museos del Prado y Lázaro Galdiano para inspirarse en las pinturas del aragonés.

La exposición también se acercará a los escolares, con una serie de visitas-taller dirigidas al alumnado de 5º y 6º de Primaria, que serán gratuitas. La exposición, que ya ha pasado por San Sebastián, Pamplona, Badajoz y La Coruña, forma parte de la programación del XXIII Salón del Cómic de Zaragoza, así como de los actos conmemorativos del Bicentenario de Goya 1828-2028. Está organizada y patrocinada por Afundacion, la Obra Social ABANCA.