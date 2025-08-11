Un montañero de Pamplona muere en el Pico Rusell del Pirineo aragonés

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha evacuado a Benasque, para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Huesca, el cuerpo sin vida de un montañero, varón, de 26 años y vecino de Pamplona (Navarra) accidentado en el Pico Rusell del Parque Natural de Posets-Maladeta, en el término municipal de Benasque (Huesca).

La Benemérita ha recibido el aviso a las 12.45 horas, comunicando el 112 que un montañero se había caído, mientras realizaba progresión por terreno abrupto en la Cresta del Pico Rusell, movilizándose el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque, la unidad aérea y un médico del 061.

Tras sobrevolar la zona y localizar al montañero, este presentaba signos no compatibles con la vida. Mediante un ciclo grúa ha sido evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde los esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Huesca.