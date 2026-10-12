Monzón conmemora el Día Mundial de las Bibliotecas con una nueva semana de animación a la lectura y escritura

Biella Nuei actuará en el Auditorio de San Francisco de Monzón, en la sema de animación a la lectura. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

Un encuentro literario con Ana Lena servirá para iniciar este martes 13 de octubre, las actividades programadas en Monzón, Selgua y Conchel en el marco de la semana de animación a la lectura y escritura, organizada por la concejalía de Educación, Katia Hernández, con quince actividades de distinta índole que servirán para conmemorar el Día Mundial de las Bibliotecas, que es el día 24 de octubre.

Las actividades se desarrollarán desde el día 13 de octubre al día 27 de octubre con encuentros literarios, de los grupos de lectura, exposiciones, talleres, literatura infantil, charlas, cine, música y exposiciones. Destacar la incorporación de la Plaza Romabelo como escenario.

Un programa muy completo y variado que, como ha explicado Katia Hernández "contribuye animar a la lectura y escritura que nos ayudan, la primera a desarrollar la imaginación y la creatividad, amplia nuestro vocabulario, conocimiento y fortalece la concentración y la memoria; mientras que la segunda nos ayuda a organizar ideas y fortalecer la comunicación". Además, como responsable del área ha querido "agradecer el trabajo que realizan Lourdes Satué y Ana Uguet en la biblioteca municipal y a Olga Asensio como coordinadora de los Grupos de Lectura de Monzón, Selgua y Conchel, que tan buen resultado están teniendo".

ACERCA DE ANA LENA

Ana Lena Rivera nació en Oviedo en 1972, aunque desde hace años vive en Madrid. Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, desarrolló su carrera profesional en el mundo de los negocios hasta que finalmente decidió dar alas a su gran pasión: la escritura.

Inició su trayectoria literaria con una trilogía noir compuesta por 'Lo que callan los muertos' (2019), que mereció el Premio Torrente Ballester, 'Un asesino en tu sombra' (2020) y 'Los muertos no saben nadar' (2021). Con 'Las herederas de la Singer' (Grijalbo, 2022) y 'La niña del sombrero azul' (Grijalbo, 2024), la autora inauguró una nueva etapa en su andadura editorial, que se afianza con La casa de huéspedes.

MÁS ACTIVIDADES

El miércoles, día 14 de octubre, a las 19.00 horas, y el lunes 19, a las 18.00 horas, habrá encuentros del grupo de lectura de Monón. Y el día 16 de octubre el taller de ilustración 'Entre la maleza', con Isidro Ferrer, una experiencia de creación colectiva abierta a todos los públicos, sin necesidad de experiencia previa en ilustración.

El día 19, en la Biblioteca municipal de Monzón, se presena la exposición 'Todo lo que me gusta está en los libros', una actividad para centros educativos. El mismo día se presenta el poemario 'De la soledad al encuentro', de Ricardo Lacosta.

Los días 20 y 21, a las 19.30 horas, en la Casa de la Cultura, hay charlas y proyecciones en torno a 'Sender en el cine'. En estas dos sesiones se referirán las obras de Sender que han sido adaptadas al cine y, especialmente, cómo ha sido ese proceso de traslación del texto escrito al texto fílmico.

En la Casa de la Cultura, se presenta el libro 'El castillo fascinante. Historias de la fortaleza de Monzón', de José Antonio Adell.

También, entre otras muchas actividades, Biella Nuei, ofrecerá un concierto con motivo de sus 40 años, en el Auditorio San Francisco, el 23 de octubre, a las 20.30 horas.