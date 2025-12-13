'Monzonín y el roscón mágico': el nuevo juego en el castillo de Monzón en Navidad

Nueva visita lúdica para visitar el castillo de Monzón junto al duende Monzonín. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Monzón, coincidiendo con las fechas navideñas, ha organizado un año más un juego en el castillo donde el duende Monzonín es el protagonista y servirá para visitar la fortaleza templaria en familia. El juego estará destinado a niños de 4 a 12 años y comenzará tendrá lugar desde este sábado 13 de diciembre hasta el día 5 de enero.

La propuesta de este año se denomina 'Monzonín y el roscón mágico' y el relato contará que este duende autóctono quiere preparar un roscón para cuando lleguen los Reyes Magos al castillo y necesita ingredientes especiales que los niños tendrán que buscar por el castillo que está decorado y ambientado de Navidad.

Los niños, siempre acompañados por un adulto, recibirán con la entrada del castillo una hoja de juego que deberán cumplimentar y depositar en una urna instalada en la oficina de la fortaleza. Los 14 ingredientes se han distribuido por el refectorio, sala capitular, polvorín, garitas, entrada, aljibe, caballerizas, templo, cárcel, dormitorios, bodega y torre de Jaime.

Los ingredientes que deberán encontrar son: harinas del molino de los duendes de Monzón, chispas de naranja y limón, corona, mantequilla de nube, agua del aljibe de los buenos deseos, azúcar de la Azucarera de Monzón, figuritas de los Reyes Magos, cerezas de Monzón escarchadas, frutos secos del Valle Encantado, haba de la suerte, huevos de la gallina de los huevos de oro, polvo de luz de la estrella de Belén, leña del bosque secreto y mensaje secreto de Monzón.

Entre todos los participantes se sortearán diez premios: dos bolsas de tela, una gorra, una moneda de Monzón, un imán, una taza templaria, una figura templaria, dos pulseras templarias y dos entradas al castillo.

La concejala de Turismo, Marta Montaner, ha invitado a subir al castillo durante estas fiestas y a realizar en familia este juego a la vez que se visita la fortaleza templaria. "Agradezco a las guías el trabajo que realizan y el cariño que ponen en cada una de las actividades que preparan para dinamizar el castillo", ha concluido.