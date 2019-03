Morón (PSOE) pide a la alcaldesa de Teruel que deje de "engañar a los ciudadanos inflando las cifras de inversión"

Publicado 03/03/2019 17:00:36 CET

TERUEL, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, Samuel Morón, ha pedido a la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj (PP), que deje de "intentar engañar a los ciudadanos" inflando "las cifras", ya que "en realidad, la inversión ejecutada en toda la legislatura es casi la mitad de los 20 millones que dice".

"La alcaldesa está inmersa en una espiral de ruedas de prensa intentando justificar su lamentable gestión al frente del Ayuntamiento, su ineficacia y su falta de interés están impidiendo avanzar a esta ciudad y perjudicando a los turolenses, multiplica sus apariciones en prensa como las supuestas inversiones en la ciudad", ha señalado.

Según el portavoz socialista, "la alcaldesa sólo vende humo", y ha citado como ejemplo que en abril del pasado año 2018 ya anunció que iba a llevar a cabo la remodelación de las aceras del colegio Ensanche, "que todavía no están hechas y que también utiliza para su balance de gestión, cuando ni siquiera se ha comenzado la obra".

Morón ha puesto como ejemplo de la mala gestión del Partido Popular en las últimas legislaturas lo que el Ayuntamiento se ha visto obligado a pagar por las sentencias de la Fonda Utrillas: 2.696.770 euros. "Las decisiones del Partido Popular le salen muy caras al ciudadano, como el caso de la Fonda Utrillas o las prejubilaciones de médicos, que han obligado a indemnizar con 33 millones de euros a estos profesionales".

Uno de los ejemplos más "sangrantes" según el PSOE, de los "intentos de manipulación" por parte de la alcaldesa es el Conservatorio de Música de San Julián. El portavoz socialista se ha referido con ironía a este proyecto: "No sabemos si la alcaldesa lo ha incluido en su cacareado balance de gestión, cuando es una obra financiada al cien por cien por el Fondo de Inversiones de Teruel, y además va a ser una realidad gracias a la gestión realizada por el Gobierno de Aragón para desbloquear el proyecto".

"La alcaldesa presume de muchas cosas, que en realidad no financia el Ayuntamiento, se dedica a vender proyectos en la prensa que en realidad pagan otras administraciones, como el Conservatorio de Música, que lo financian a través del FITE el Gobierno de España y el de Aragón al 50 por ciento", ha subrayado.

CONVENIO DE ASFALTADO

Morón se ha preguntado si "dentro de su balance de gestión, la alcaldesa habrá incluido el convenio de asfaltado, que financia íntegramente el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, que suman 1.200.000 euros en la legislatura y que permiten llevar a cabo una remodelación de las calles que más lo necesitan, "en las que el Ayuntamiento no gasta nada".

En este sentido, el portavoz socialista ha insistido en el "abandono permanente al que somete esta alcaldesa a nuestra ciudad, no hace nada si no le llegan las partidas de otras instituciones, esperemos que este año sea capaz de ejecutar al 100% el convenio con el Departamento de Presidencia, ya que en el ejercicio anterior, el Ayuntamiento dejó sin justificar 30.000 euros, como si no le hicieran falta".

Morón ha calificado de "ridículo" que la alcaldesa incluya en su balance de inversiones el socavón de la Avenida Europa. "Se trata de una obra que se tuvo que hacer por urgencia, y no era una inversión prevista, sólo faltaba que se incluyan como inversiones obras que se realizan por una emergencia".