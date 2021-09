Morón (VOX) apuesta por reducir el "gasto superfluo" y mejorar los servicios públicos en los Presupuestos de 2022

ZARAGOZA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de VOX de las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha apostado este martes por "reducir el gasto superfluo y disponer de muchos más recursos para mejorar los servicios públicos" en los Presupuestos autonómicos de 2022.

Morón, junto con los otros dos diputados de VOX en el Parlamento aragonés, David Arranz y Marta Fernández, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha defendido la disminución de los impuestos autonómicos para "reactivar la economía" y, en general, propiciar que los Presupuestos "tengan en cuenta la situación de crisis actual".

Además, en el curso político que ahora comienza, VOX impulsará la adaptación de los servicios públicos socio-sanitarios a las necesidades actuales, con medidas como la reforma de la atención primaria para dotarla de los medios y recursos "suficientes".

"También queremos garantizar los derechos de todos aquellos ciudadanos que se puedan ver violentados frente al abuso de decisiones tomadas por el Gobierno de Aragón con la excusa de la protección de la salud", ha dicho.

En el ámbito social, VOX exigirá que los Gobiernos de España y Aragón paguen "con celeridad" las prestaciones concedidas a empresas y particulares para frenar los efectos económicos de la crisis derivada de la COVID-19. "Estaremos vigilantes", ha dicho.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

VOX defenderá en la primera sesión plenaria de este periodo de sesiones, este jueves y viernes, una proposición no de ley para reclamar la supresión de la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, así como el Instituto del Aragonés y el Instituto Aragonés del Catalán, trasladando los recursos y competencias de Política Lingüística a la Dirección General de Patrimonio.

"Lejos de criticar el actual Estatuto de Autonomía, queremos que se respete el mandato del Estatuto de protección del patrimonio lingüístico de Aragón, que con la actual regulación no se respeta", ha afirmado Morón.

Ha manifestado que los institutos mencionados no protegen las modalidades lingüísticas de la zona oriental de Aragón y del Alto Aragón, añadiendo que el Instituto del Aragonés "trata de homogeneizar en una neolengua una serie de fablas que realmente no constituyen una entidad como una lengua propia y es contraria al espíritu del artículo 7 del Estatuto".

Santiago Morón ha aseverado: "No estamos dispuestos a que los partidos separatistas catalanes y los afines, como el PSOE, socios en el Gobierno de España, acaben con el patrimonio lingüístico de Aragón y utilicen la enseñanza del catalán como caballo de Troya del delirio independentista de los países catalanes".

CANDANCHÚ

También en la sesión plenaria de esta semana, VOX apoyará en una proposición no de ley la continuidad de la estación de esquí de Candanchú (Huesca). Morón ha recomendado elaborar un plan integral para el sector de la nieve, de cara a la próxima temporada, "que aporte certidumbre y confianza, lo que demandan tanto los alcaldes, como los vecinos del valle del Aragón, las empresas y la estación invernal".

El dirigente de VOX ha reclamado al Gobierno regional, igualmente, que tome la iniciativa "con todos los medios a su alcance" para que el Consejo de Administración de Candanchú decida abrir la próxima temporada.

Morón ha lamentado "la falta de ayudas públicas y la incertidumbre" generada con los "arbitrarios cierres perimetrales" de la temporada pasada, lo que a su juicio ocasionó "pérdidas millonarias". Ha dicho que la gestión de la crisis ha sido "desastrosa" por parte del Gobierno regional.

También ha anunciado que VOX participará esta tarde, en Jaca (Huesca), en la manifestación convocada por alcaldes, vecinos y comerciantes de la comarca para pedir la implicación del Gobierno regional en "la búsqueda de soluciones a este grave problema, que amenaza a muchas familias".

ELECTRICIDAD

Por último, VOX ha planteado una disminución de los impuestos que gravan la electricidad y la modificación de la política energética del Gobierno de España, al haber una "situación nefasta".

Santiago Morón ha recalcado que dos tercios de la factura de la luz "son peajes e impuestos", de forma que el Ejecutivo central podría reducir el recibo "en más de un 60 por ciento".

Ha añadido: "Si no lo hace, es por una decisión política, no porque no lo pueda hacer". Para Morón, esta situación deriva de la política energética que han realizado PSOE y PP durante los últimos 40 años.

Ha considerado que la transición verde "acelerada" ha dejado a comarcas enteras "arrasadas", como Andorra-Sierra de Arcos, a lo que se une "una falta de soberanía energética que nos hace depender de las nucleares francesas y de las térmicas de Marruecos".