Morón (VOX) critica los "abusos jurídicos" de Lambán y Sánchez para gestionar la pandemia

ZARAGOZA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha afirmado este jueves que la postura del Gobierno autonómico es que "el fin justifica los medios", en relación a la gestión de la pandemia, refiriéndose a "los abusos jurídicos cometidos tanto desde el Gobierno de Pedro Sánchez como desde su Gobierno, lo que ocasionó su posterior judicialización".

Morón ha intervenido en la segunda jornada del Debate de Política General, que celebran las Cortes autonómicas, donde ha recordado que el Tribunal Constitucional ha dado la razón a VOX en los dos recursos presentados contra los dos estados de alarma.

Ha opinado que el segundo estado de alarma "no era más que un estado de excepción encubierto para evitar el control judicial y parlamentario" y por eso ha sido declarado inconstitucional, lo que "para un Gobierno decente hubiera conducido a la irremisible dimisión en bloque y a la convocatoria de elecciones".

Ha dicho que el Gobierno de España "pasó la patata caliente -de la gestión de la COVID-19-- a las comunidades", que hicieron "lo que pudieron hacer", tomando "medidas equivocadas".

Ha anunciado que este miércoles el TSJA ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo contra una Orden del Departamento de Sanidad "al entender que se vulneran los derechos fundamentales, a la intimidad personal y a la no discriminación, ya que se autoriza a establecimientos, espectáculos y actividades a poder exigir el pasaporte COVID".

Morón ha aludido al "buen entendimiento entre PP y PSOE, que sigue dándose en la actualidad con el reparto de las instituciones del Estado sin ningún tipo de sonrojo", de forma que "la única oposición real a este Gobierno instalado en el continuo asalto a la Constitución y el Estado de Derecho es VOX".

Ha mostrado sus condolencias a los familiares de los fallecidos por coronavirus en Aragón, ha animado a los pacientes, también a los que padecen COVID persistente. Ha recordado a "todas las víctimas de la violencia intrafamiliar asesinadas este último año en Aragón".

NERÓN TOCANDO LA LIRA

A Morón el discurso de Lambán le ha recordado "a Nerón tocando la lira mientras Roma ardía" porque para el presidente "todo ha sido perfecto y tiene unos consejeros estupendos". Le ha preguntado si pisa la calle, si no recibe ninguna queja o "solamente le susurran los consejeros y asesores".

"Parece que, únicamente, viven del anuncio de subvenciones, de futuras inversiones que llevan años de retraso y de incrementos de presupuestos", pero "los hechos contradicen sus anuncios".

Ha dejado claro que "VOX dista mucho de la visión aragonesista" del PSOE, "amparada en una especie de federalismo asimétrico o confederación española de comunidades autónomas", a lo que ha opuesto "un Aragón integrado, por historia, presente y futuro, en la diversidad de la nación española, patria común de todos, que garantiza vivir en justicia, libertad e igualdad".

Morón ha advertido a Lambán de que "avanzar en un aragonesismo con los compañeros de viaje que tiene puede llevar a legitimar postulados erráticos, ya vividos en comunidades colindantes, dodne cada vez es más complicada la convivencia democrática".

ECONOMÍA

Ha defendido la reducción "drástica" de las cotizaciones y cargas impositivas sobre las empresas y autónomos, bonificar al 99 por ciento el impuesto de Sucesiones y "suprimir estructura ideológica" de la Administración.

En materia de economía, ha señalado que autónomos y pymes están en "una situación delicada" porque "a la gran mayoría no se les ha compensado aún" y se ha producido "un auténtico desastre", apuntando que solo 2.577 negocios se han beneficiado del fondo estatal de 141 millones y "solo se van a repartir 47 millones".

Además, aún están pendientes de resolverse los expedientes del plan de ayudas a la hostelería, dotado con 50 millones de euros, lo que también ocurre --ha dicho-- con el plan de la nieve.

Santiago Morón ha emplazado a intensificar la colaboración público-privada para relanzar la economía aragonesa, afirmando que los Fondos React-EU "no están llegando donde deberían llegar y no se están ejecutando con la celeridad necesaria", a lo que se suma "la falta de transparencia y la opacidad en la gestión". Además, "no sabemos nada" de las ayudas de los Fondos MRR.

En este contexto, ha reclamado "menos burocracia, más agilidad, simplificar trámites y realizar el control a posteriori", advirtiendo de que el Gobierno de España puede guiarse, en la elección de proyectos subvencionables, por "criterios de supervivencia política, más que por criterios objetivos".

AUTOCOMPLACENCIA

El dirigente de VOX ha criticado la "autocomplacencia" del Gobierno regional. Ha subrayado que las Cortes son "el único foro idóneo para acordar cualquier medida que afecte a la vida de los aragoneses", en alusión a la Estrategia de Recuperación, que no se negoció en el Parlamento.

Ha negado que el Ejecutivo haya cumplido todos sus objetivos en ámbitos como la administración local, el medio ambiente, el turismo, la hostelería y el turismo, afirmando que "los objetivos marcados no se corresponden, ni de lejos, con las necesidades reales de los aragoneses y no dejan de ser vaguedades y generalidades sin contenido efectivo".

Ha alertado contra "la capitulación total y absoluta de todas las fuerzas parlamentarias, excepto VOX, ante la Agenda 2030", que "supone un claro ataque a la soberanía de las naciones, a sus fronteras y a la particularidad de los pueblos", añadiendo que "los Gobiernos socialistas y comunistas, como el de España" aceptan los ODS, que aplauden "los partidos del consenso progre, como PP o Cs".

El portavoz de VOX ha mencionado la nueva PAC, que va a conllevar una "pérdida de rentabilidad y competitividad" para los agricultores y ganaderos.

A juicio de Morón, "la gestión en sanidad está siendo un auténtico despropósito" porque no se han tomado medidas para solucionar los "problemas estructurales", como la falta de personal. Ha defendido la enseñanza de calidad, "basada en el mérito, el esfuerzo y la capacidad", así como una formación académica y profesional "basada en la excelencia y conectada al mercado laboral".

También ha criticado "la gestión buenista de la inmigración y las nefastas consecuencias de la política de puertas abiertas que quieren aplicar", lo que ha opuesto a la Agenda España, de VOX, cuya finalidad es "proteger a los españoles, atender a sus necesidades".

Por otra parte, ha pedido al Gobierno que desarrolle la Ley de Discapacidad y Atención a la Dependencia. "No llegan las ayudas prometidas, no se cumplen las promesas realizadas de invertir un 10 por ciento más en discapacidad", ha lamentado.