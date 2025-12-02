Morón (Vox) propone "aliviar la carga fiscal" de familias y autónomos reduciendo "gastos superfluos"

El portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha presentado una proposición no de ley, que este partido defenderá en el Congreso de los Diputados y en todos los Parlamentos autonómicos, para "aliviar la carga fiscal" de familias y autónomos reduciendo "gastos superfluos".

En rueda de prensa este martes, Morón ha propuesto que, en el IRPF, los 22.000 primeros euros estén exentos de cotización, que tributen al 15% entre 22.000 y 70.000 euros y al 25% a partir de los 70.000 euros, con una minoración en todos los tramos del 4% por cada hijo.

También bajar el IVA del 21 al 18% en el tipo general, pasar el reducido del 10 al 8% y crear un IVA permanente del 4% para luz, gas y agua, y un IVA del 0% para alimentos básicos como aceite de oliva, semillas, pasta, carne y pescado "por considerarlo bienes esenciales".

Otra propuesta es bonificar el 100% de la cuota de la Seguridad Social de los autónomos cuyos ingresos reales no alcancen el salario mínimo interprofesional; la supresión de los impuestos especiales que gravan la luz y el gas del hogar; la revisión de las tasas e impuestos que gravan la construcción de vivienda; la deducción por compra, alquiler o rehabilitación de vivienda habitual.

"Esta reducción de impuestos es realizable", ha considerado Morón, apuntando que en 2024 el Gobierno de Aragón recaudó 119 millones de euros más de lo que presupuestó y en los primeros ocho meses de 2024 ya había recaudado todo lo que tenía previsto ingresar por impuestos sobre la vivienda. "Hay recaudación récord" tanto en la comunidad autónoma como por parte del Gobierno de España, ha añadido.

Además, "hay mucho gasto superfluo", señalando el gasto de 33 millones de euros para la Estrategia de Cambio Climático; 14 millones para mantener a 251 menores extranjeros no acompañados; 2 millones para la Comisión Nacional de Desarrollo y 5,2 millones de subvención a los sindicatos.

CESTA DE LA COMPRA

Morón ha expuesto que los productos más habituales de las fiestas navideñas se han encarecido este año en torno un 5 o 10% respecto a 2024, lo que "no es una anécdota", sino que "se repite año tras año y también a lo largo del año", de forma que "a los aragoneses les cuesta cada vez más adquirir los bienes y servicios que requieren" porque "la cesta de la compra es más cara, un perjuicio notable, especialmente para las familias y las clases trabajadoras".

Ha apuntado que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España, los huevos han subido un 70%, la leche un 53%, las patatas un 52%, el arroz un 43% y el pescado un 43%. "Al mismo tiempo, el consumo de productos que hasta ahora eran básicos en nuestra dieta y que son, además, muy sanos, se ha hundido: un 35% el pescado, un 16% las hortalizas y el consumo de fruta también ha disminuido en un 19%", ha especificado el parlamentario de Vox.

La vivienda "continúa siendo uno de los mayores dramas para las familias aragonesas", ha continuado Santiago Morón, afeando que "el bipartidismo ha supuesto un sendero de ruina y escasez", indicando que en 2002 el 65% de los jóvenes de entre 23 y 28 por ciento eran propietarios de vivienda y hoy son menos del 25%, es decir, que "hemos pasado de ser un país de propietarios a un país de precarios sin hogar".

"Si antes era habitual disponer de una segunda vivienda, ahora lo que tenemos son viviendas de segunda, como los pisos que está promocionando el Gobierno de Aragón, esos pisos mini pisos de 31 metros cuadrados, y si nos fijamos en los salarios, se observa muy claramente el daño que el bipartidismo ha provocado en nuestra sociedad", ha expresado.

Por último, Santiago Morón ha expuesto que en 1993 la distancia entre un salario en España y en Francia era de un 8,3%, superior en el caso de los franceses y en 2023, un salario francés ya era 33,7% superior a un salario español, mientras que respecto a Alemania la diferencia era de un 25% en 1993 y en 2023 del 48%.

En todos estos parámetros "vivimos en una geografía social de desposeídos sin casa, sin ahorros y con trabajos mal remunerados", ha sentenciado.