Morón (Vox) reclama la defensa del pastoreo tradicional y campañas de promoción del Ternasco de Aragón

ZARAGOZA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón reclama al Gobierno de Aragón la defensa del pastoreo tradicional por medio de un 'Plan Integral para el Sector Ovino'. Así lo expondrá el portavoz adjunto Santiago Morón, a través de una iniciativa en la comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del próximo lunes 15 de septiembre.

Morón isnta a "la eliminación de trabas burocráticas y simplificación de normativas para facilitar la labor de los ganaderos", así como "ayudas económicas para fomentar el relevo generacional y campañas de promoción del Ternasco de Aragón Indicación Geográfica Protegida (IGP)".

El parlamentario de Vox destaca que "el pastoreo tradicional forma parte del patrimonio cultural y económico de Aragón, donde contamos más 800 ganaderos y 400.000 ovejas".

"Nuestro sector ovino genera empleo directo e indirecto, y promueve productos de excelencia como el mencionado Ternasco de Aragón; además de fijar población en el territorio", subraya.

Del mismo modo, Morón exige el apoyo a los ganaderos del sector ovino con "medidas financieras directas, como créditos preferenciales, exenciones fiscales y subvenciones específicas para explotaciones en zonas despobladas".

Además, señala la "utilidad del pastoreo en la conservación de la biodiversidad, la prevención de incendios forestales y el mantenimiento del paisaje aragonés".

Por último, Morón reclama "la protección del sector ovino frente a normativas restrictivas nacionales y europeas", en la línea de "defender la soberanía alimentaria de Aragón y garantizar la supervivencia de esta forma de vida tradicional".