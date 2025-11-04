Morón (Vox) urge al Gobierno de Aragón a presentar un informe "exhaustivo" sobre el cribado de cáncer

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha emplazado este martes al Gobierno de Aragón a presentar en 30 días un informe "exhaustivo" sobre el cribado del cáncer de mama, colo-rectal y de cérvix.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha dado a conocer una proposición no de ley que defenderá en sesión plenaria de las Cortes en la que también reclama al Salud ha realizar una auditoría para detectar cualquier fallo en el sistema de cribado y que Sanidad informe en los plazos clínicos adecuados directamente a los pacientes con resultados sospechosos en sus cribados.

El caso de Andalucía, donde se han detectado numerosos errores en las mamografías y un informe señala que el servicio andaluz de salud "era conocedor de este error en los protocolos hace al menos tres años", ha dicho Morón, "no es un caso aislado", apuntando que en Castilla-La Mancha, donde gobierna el PSOE, no se convocó a 2.500 mujeres a realizarse mamografías en Talavera de la Reina tras el cierre de un centro concertado; en Baleares se citó solo al 63 por ciento de la población diana en 2024 y en Madrid hubo un bloqueo de ecografías en centros de salud de la zona Sur por falta de radiólogos.

Ha opinado que la situación en Aragón "no distará mucho de la que se vive en otras regiones" porque "al final los protocolos y los sistemas de cribado son muy similares entre todas las comunidades autónomas.

"No estamos hablando de errores puntuales, es una cuestión mucho más preocupante", ha continuado el diputado de Vox, afirmando que "es un fracaso del sistema autonómico" y que "el bipartidismo está de acuerdo en este sistema de salud dividido en 17 reinos de taifas a todas luces ineficaz y descoordinado, con el resultado del abandono y la desprotección de las mujeres por los Gobiernos del PP y el PSOE".

El resultado de esta "irresponsable gestión" son "estos fallos casi grotescos" de los que "al final nadie se hace responsable", ha continuado Morón, insistiendo en que "el problema es la cogobernanza", defendiendo un sistema sanitario único para todos los españoles. Para Morón, la "nefasta" gestión de PP y PSOE en materia sanitaria "propicia" que miles de pacientes estén en peligro.

Por otra parte, Santiago Morón ha condenado el asesinato de una mujer a manos de su pareja, ocurrido esta mañana en el distrito zaragozano de San José. Ha denunciado "la ineficacia de las actuales políticas y de la ley contra la violencia de género en la prevención de estos hechos", proponiendo el endurecimiento de las penas "como una de las medidas más eficaces para prevenir estos graves hechos".