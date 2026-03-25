La Muela renovará su complejo deportivo con tres nuevas pistas de pádel cubiertas

Archivo - Adrián Tello, alcalde de La Muela: “El objetivo de esta actuación no es otro que mejorar la calidad de una instalaciones que habían quedado obsoletas en cuanto a las condiciones deportivas de confort se refiere” - AYUNTAMIENTO DE LA MUELA - Archivo

LA MUELA (ZARAGOZA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Muela ha adjudicado las obras para la construcción de tres pistas de pádel cubiertas en el Centro Deportivo Municipal, una actuación con la que el consistorio pretende modernizar sus instalaciones y mejorar la oferta deportiva del municipio. El proyecto ha sido adjudicado por un importe de 518.611,43 euros a la empresa Firmeza Solutions, que iniciará los trabajos durante esta primavera.

El alcalde de La Muela, Adrián Tello, ha destacado que esta intervención responde a la necesidad de adaptar las infraestructuras deportivas a las demandas actuales de los usuarios. "El objetivo de esta actuación no es otro que mejorar la calidad de unas instalaciones que habían quedado obsoletas en cuanto a las condiciones deportivas de confort se refiere", ha señalado.

Las obras contemplan la renovación integral de las actuales pistas, que serán demolidas al tratarse de estructuras de hormigón ya deterioradas. Sobre este espacio se levantarán tres nuevas pistas cubiertas, diseñadas para garantizar una mayor comodidad y permitir su uso durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas.

El proyecto incluye, además, el acondicionamiento del terreno y de las instalaciones situadas en el entorno inmediato, lo que permitirá mejorar tanto la funcionalidad del espacio como la experiencia de los usuarios. En este sentido, Tello ha explicado que la actuación no se limita únicamente a la construcción de las pistas, sino que supone una intervención más amplia sobre el conjunto del área deportiva.

Las nuevas pistas contarán con cerramientos de vidrio sostenidos por una estructura de perfiles metálicos, una solución habitual en instalaciones de este tipo que favorece la visibilidad del juego y aporta mayor seguridad. Asimismo, estarán cubiertas mediante una estructura metálica ligera, lo que permitirá proteger a los deportistas de la lluvia, el viento o las altas temperaturas.

Con esta actuación, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por el deporte como elemento clave para la calidad de vida de los vecinos. La mejora de las instalaciones deportivas se enmarca dentro de una estrategia municipal orientada a fomentar la práctica deportiva y ofrecer espacios adecuados para el ocio saludable.

El pádel, uno de los deportes con mayor crecimiento en los últimos años, se ha consolidado como una de las disciplinas más demandadas en La Muela. La construcción de estas nuevas pistas cubiertas permitirá ampliar las posibilidades de uso, optimizar el rendimiento de las instalaciones y responder al incremento de usuarios.

Desde el consistorio confían en que las obras puedan desarrollarse según el calendario previsto, de modo que las nuevas instalaciones estén disponibles en los próximos meses. Con ello, La Muela da un paso más en la modernización de sus infraestructuras deportivas y en la mejora de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.