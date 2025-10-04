Muere un senderista vecino de Zaragoza durante una travesía en Loporzano (Huesca)

Archivo - Imagen de archivo de uno de los rescates llevados a cabo por la Guardia Civil en la provincia de .Huesca - GUARDIA CIVIL - Archivo

LOPORZANO (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha rescatado sin vida el cuerpo de un senderista de 69 años vecino de Zaragoza que falleció por un posible infarto durante una travesía que realizaba junto a un acompañante por el paraje del Pico Picón, en el término municipal de Loporzano (Huesca).

Según ha informado el cuerpo de la Benemérita, el aviso se recibió sobre las 10.30 horas de este viernes mediante una llamada telefónica en la que se comunicaba que un senderista se había desplomado durante una excursión víctima de un posible infarto.

Inmediatamente, la Guardia Civil de Huesca activó GREIM de Huesca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061, que fueron acompañados por alumnos del curso de montaña y sus instructores. Tras llegar a la zona y localizar al senderista, éste presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que fue evacuado y trasladado hasta el parking donde estaba su vehículo particular.

Allí lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Zaragoza.

El fallecido tenía 69 años y era vecino de Zaragoza, mientras que su compañero, de la misma edad, es de la provincia de Álava.