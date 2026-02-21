Muere un trabajador de una subcontrata de Adif en la estación de AVE de Calatayud

Archivo - Imagen de archivo de la estación de Calatayud - EUROPA PRESS - Archivo

CALATAYUD (ZARAGOZA), 21 (EUROPA PRESS)

Un hombre de unos 60 años, trabajador de una subcontrata de Adif, ha fallecido este sábado en la estación de AVE de Calatayud (Zaragoza) en un deceso que se investiga como posible accidente laboral, según ha confirmado la Policía Nacional a Europa Press.

El suceso se ha producido a primera hora de este sábado, sobre las 6.00 horas, cuando el hombre, integrante de una brigada de mantenimiento de la empresa Azvi, encargada de labores de mantenimiento en la línea de AVE Madrid-Barcelona, manejaba una máquina de gran tonelaje y se ha desplomado.

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, en declaraciones a Europa Press, ha mostrado en nombre del sindicato sus condolencias y solidaridad con la familia y compañeros del fallecido.

Según le han trasladado, "la máquina ha hecho un movimiento extraño y está por determinar si ha sido consecuencia del fallecimiento o ha ocurrido de manera previa al deceso de este trabajador de unos 60 años y con experiencia en la tarea.

A falta de lo que determine la autopsia, su muerte se investiga en principio como accidente laboral por haber ocurrido dentro de su jornada y, de hecho, la máquina con la que trabajaba ha quedado precintada. "Si la causa del fallecimiento hubiera sido un infarto se consideraría un accidente no traumático y si se hubiera debido a otro tipo de cuestión sería un accidente traumático", ha apuntado Clarimón.

"Estaríamos hablando de la tercera persona fallecida en el trabajo en 72 horas después de meses sin malas noticias, ahora de repente tres", ha lamentado el responsable en materia de Salud Laboral de CCOO Aragón.