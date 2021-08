El municipio de Griegos registra daños en los caminos y jardines a causa de las fuertes tormentas

GRIEGOS (TERUEL), 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas de lluvia y granizo que han caído en la localidad turolense de Griegos han alcanzado los 54 litros por metros cuadrado durante tres horas y han afectado a caminos y jardines, aunque no han causado ningún daño personal. La previsión meteorológica ha anticipado que las jornadas del miércoles y el jueves también registrarán precipitaciones.

El alcalde de Griegos, Salvador Gil, ha explicado en declaraciones a Europa Press, que la fuerte presencia de granizo y de aire, este lunes, ha provocado rotura de ramas, así como de árboles de jardines. Además, ha apuntado que debido al arrastre de agua en los caminos colindantes al casco urbano, estos se han visto "bastante perjudicados".

Alrededor de las 19.00 horas comenzó la primera gran descarga, durante una media hora, y sobre las 20.30 horas, volvió a llover fuertemente hasta las 22.00 horas. "Gracias a que el granizo cayó acompañado de mucha agua los daños fueron menores", ha señalado Gil.

El temporal ha afectado a la localidad de Griegos, pero también a Guadalaviar y el Villar del Cobo. Precisamente, la carretera que comunica este último municipio con la parte baja de la sierra, hacia Tramacastilla, se cortó por desprendimientos de las laderas que afectaban al tránsito de vehículos.

"Ha sido una tormenta fuerte e inesperada para lo que nosotros estamos acostumbrados", ha declarado Gil, dado que Griegos se encuentra ubicado en una zona alta y no suele haber precipitaciones tan virulentas. Es cierto que pueden durar varios días, pero "tan torrencialmente, no lo habíamos vivido nunca en la parte alta de la Sierra de Albarracín".

El alcalde de Griegos ha manifestado que la Diputación Provincial de Teruel (DPT) se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para desplazar hasta allí la maquinaria necesaria, y así, despejar los caminos y paliar la situación.

VEHÍCULOS MARCADOS POR EL GRANIZO

Por el momento, no se ha hecho balance de los posibles daños en cultivos y animales, porque la mayoría son a nivel particular, según ha informado Salvador Gil. No obstante, los vehículos han quedado marcados por la piedra, así como las persianas de las casas, pero la mayor parte de las incidencias se han dado en materia de goteras y canalones.

El edil grieguense ha avanzado que actualmente se encuentran limpiando todo lo que causó el temporal a principios de esta semana, porque "los árboles se han quedado sin hojas", y estas han obstruido alcantarillados y vías de comunicación.

La previsión meteorológica ha anticipado que la probabilidad de que haya tormentas durante la jornada de este miércoles es del 80 por ciento, a partir de las 18.00 horas. También el jueves registrará, previsiblemente, una descarga de precipitaciones en la zona. Las maquinas trabajan a contrarreloj para reparar los daños para que, en caso de nuevas tormentas, las consecuencias se minimicen.