Los municipios de Aragón tendrán 130 concejales menos la próxima legislatura al perder casi 15.000 habitantes

Publicado 04/02/2019 19:54:31 CET

ZARAGOZA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Aragón tendrá 130 concejales menos durante la próxima legislatura al haber perdido 14.968 habitantes censados entre 2014 y 2018, según los datos facilitados a Europa Press por la Delegación del Gobierno en Aragón.

Por provincias, Zaragoza tendrá 62 ediles menos al haber descendido la población en 3.611 habitantes; Teruel ha descendido en 32 concejales al haber contabilizado 5.973 vecinos y, por su parte, Huesca se quedará con 36 representantes menos debido a la bajada de 5.564 habitantes.

En la provincia de Zaragoza figuran ahora 3.611 personas menos censadas, al haber un total de 954.811 habitantes en 2018 por 958.422 en 2014. Un total de 36 localidades han perdido 72 ediles en conjunto, mientras que cinco poblaciones aumentan en 10.

Es el caso de Morata de Jiloca, Almonacid de la Cuba y Villarreal de Huerva, que pasan de cinco a siete ediles; Maella, de nueve a once y La Muela, de once a trece. Otros municipios aumentan población pero no lo suficiente para tener más ediles, como es el caso de Cuarte y María de Huerva, La Puebla de Alfindén, San Mateo de Gállego, Utebo, Zuera y la ciudad de Zaragoza, que tiene 666.880 vecinos desde 2018 por 666.058 en 2014.

Entre los pueblos que pierden concejales en esta provincia se encuentran Daroca, Ateca y Quinto --de once a nueve--; Maluenda, Gelsa, Biota y Nonaspe, de nueve a siete; Bureta, Torrellas y Moyuela, de siete a cinco, y Bijuesca, Castejón de las Armas, Cimballa y Malanquilla, de cinco a tres.

TERUEL, 32 MENOS

La provincia de Teruel ha mermado en 5.793 habitantes en cuatro años, de 140.365 en 2014 a 134.572 en 2018, por lo que se elegirán 32 ediles, ya que 17 pueblos pierden 34 ediles en total y una población, Arcos de las Salinas sube de tres a cinco, al pasar de 100 a 105 vecinos.

Entre las localidades que ahora tienen más habitantes, pero no los suficientes para incrementar el número de concejales, se encuentran Abejuela, Bronchales, La Portellada, Tormón, Nogueruelas, Obón, Singra y Torres de Albarracín, así como la capital turolense que pasa de 35.675 a 35.691 vecinos.

Otras bajan significativamente en número de habitantes pero sin perder concejales, como es el caso de Alcañiz --de 16.333 a 15.939--, Andorra --de 8.148 a 7.633--, Ariño --de 775 a 708-- Calamocha --de 4.469 a 4.319-- y Calanda --de 3.920 a 3.708--.

Asimismo desciende el número de concejales en Burbáguena, Foz-Calanda, Molinos, Olba, Vinaceite y Perales de Alfambra, de siete a cinco ediles; Azaila, Blesa, La Cañada de Verich, La Cerollera, Gargallo y Mezquita de Jarque, de cinco a tres.

36 CONCEJALES MENOS EN HUESCA.

En el Alto Aragón, con 219.345 habitantes en la actualidad por 224.909 en 2014, 5.564 menos en cuatro años, desaparecen 36 escaños municipales, ya que 19 pueblos pierden 38 ediles, aunque Castiello de Jaca pasa de cinco a siete concejales, dos más, al tener 34 vecinos más.

Otras localidades también han subido en población pero no ha bastado para subir en número de concejales, como es el caso Fraga --de 14.926 a 14.979--, Monflorite-Lascasas --de 295 a 403 habitantes-- o, también, Arén, Naval, Salas Bajas, San Esteban de Litera, Benasque, Castejón de Sos, San Juan de Plan, Seira, Sesué, Alcolea de Cinca, Binaced, Albero Bajo, Chimillas, Tierz, Caldearenas, Panticosa y Santa Cilia.

Entre las localidades que han descendido en población pero mantienen el mismo número de concejales están Sabiñánigo --de 9.883 a 9.245--, Biescas --de 1.535 a 1.479--, Jaca --de 13.121 a 12.813--, Almudévar --de 2.519 a 2.394-- o la ciudad de Huesca, que ha pasado de 52.555 a 52.463 vecinos.

Los municipios que han registrado pérdida de concejales, son La Sotonera y Tardienta, que han pasado de nueve a siete; Abiego, Isábena, Las Paúles, Tella-Sin y Alcalá de Gurrea, de siete a cinco; y Puente de Montañana, Sopeira, Fanlo, Argavieso, Ibieca y Loscorrales, de cinco a tres.