El museo Juan Cabré de Calaceite (Teruel) acoge una exposición del artista Amadeu Civera. - GOBIERNO DE ARAGÓN
Publicado: jueves, 12 marzo 2026 14:51
CALACEITE (TERUEL), 12 (EUROPA PRESS)

El museo Juan Cabré de Calaceite (Teruel), centro de referencia en Aragón en arqueología, arte contemporáneo y memoria cultural del territorio, acoge desde este jueves y hasta el 28 de junio la exposición 'Geometría i Pulsió', del artista Amadeu Civera, nacido en Sagunto (Valencia) y afincado en la localidad turolense, cuya obra se caracteriza por la combinación entre rigor geométrico y energía gestual.

Formado en el ámbito del grafiti, y con muestras de su arte por toda comarca del Matarraña, Civera traslada al lienzo la intensidad del gesto urbano: la inmediatez, la superposición, la vibración de la calle, ha informado el Gobierno de Aragón

Así, la geometría deja de ser un sistema rígido para convertirse en un organismo vivo en permanente transformación y cada obra es un diálogo entre contención y desbordamiento, entre norma y pulsión.

En 'Geometría i Pulsió', el artista explora la tensión entre el orden y la libertad del gesto.

Sus composiciones parten de estructuras geométricas --cubos planos, volúmenes, contenedores visuales-- que actúan como territorios delimitados, pero nunca cerrados. Estas formas son invadidas por capas de color, trazos espontáneos y transparencias que rompen la quietud del espacio pictórico.

La exposición --inaugurada este jueves con la presencia de Fernando Sarría, responsable del Servicio de Archivos, Museos y Bibliotecas del Gobierno de Aragón--, invita al visitante a entrar en un territorio donde el color y la forma negocian su espacio.

El artista se aleja de la mera abstracción formal y plantea un recorrido sensorial en el que el orden nunca llega a sofocar la vitalidad del pigmento.

'Geometría i Pulsió' sitúa al visitante "en un punto de equilibrio inestable, donde la estructura se abre para dejar pasar a lo imprevisible".

HORARIOS

Hasta la Semana Santa, el museo podrá visitarse de jueves a sábado de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, mientras que los domingos y festivos el museo solo abrirá por la mañana.

No obstante, a partir de la Semana Santa, el horario cambia: de jueves a sábado, los visitantes podrán entrar de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, los domingos y festivos también adoptarán el nuevo horario de mañana.

