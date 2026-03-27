El Museo Pablo Serrano de Zaragoza expone el último cuarto de siglo de moda del diseñador Andrés Jarabo

Exposición 'Andrés Jarabo. Cosiendo materia (2000-2025)', en el Museo Pablo Serrano. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos (IAACC) Pablo Serrano inaugura este viernes la exposición 'Andrés Jarabo. Cosiendo materia (2000-2025)', que recoge los últimos 25 años de creación de este diseñador de moda zaragozano.

Hasta el próximo 14 de junio, la sala 94 de este museo zaragozano acogerá desde sus figurines, ensayos y dibujos cosidos y bordados, pasando por diferentes colecciones de moda, hasta sus últimas reflexiones sobre los materiales de algunos complementos realizados en biomaterial, ha informado el Gobierno de Aragón.

La muestra, comisariada por Carolina Naya, es la primera exposición monográfica dedicada a Andrés Jarabo y reúne una amplia representación de su universo creativo, entre la que destaca un gran mosaico inicial con más de 250 figurines.

Además, la exposición cuenta con dibujos cosidos, textiles bordados, dos instalaciones, varios vídeos documentales y siete colecciones de moda representadas por más de 20 diseños.

DELICADEZA Y CREATIVIDAD

Sus prendas y bordados desprenden delicadeza, creatividad y la poética de un artista que, a través del patronaje, ha trasladado su formación escultórica y visión del volumen al universo de la costura.

La muestra evidencia la versatilidad creativa del diseñador zaragozano en sus últimas colecciones de moda, desde algunos modelos más urbanos hasta algunas creaciones de Alta Costura.

Esta selección de obras está marcada por su variabilidad de registros, pero unificada por nexos conceptuales, temáticos, morfológicos y materiales.

El lenguaje de Andrés Jarabo, a pesar de este variado despliegue formal y visual, resulta reconocible y coherente con su manera de entender el arte.

También pueden conocerse a través de esta muestra las últimas experimentaciones del diseñador zaragozano sobre las propiedades físicas y mecánicas de los materiales, en las que reflexiona sobre la necesidad de reciclaje en el mundo de la moda o la de repensar los procesos productivos.

BIOMATERIALES

Uno de sus empeños personales es la creación en su taller de algunos biomateriales que le permitan conciliar la sostenibilidad con la industria de la moda y el sobreconsumo.

En la producción de Andrés Jarabo, el significado de las prendas está presente en la coherencia morfológica, material y temática de cada colección: los diseños pueden trasladar al espectador al futuro, a través del corte láser y los vinilos --'Epilogue', 2010--, pero también introducirlo en delicados lirismos, elevando volúmenes inesperados y emergiendo pliegues soleil con vaporosas sedas --'Kokuen', 2018--, como ha demostrado en sus distintas pasarelas de moda desde 2005.

Por otro lado, muchas de sus obras revelan un gusto por el patronaje experimental, lo que puede desplazar el sentido de las prendas hacia el minimalismo, enfatizando lo puramente morfológico.

Algunos detalles, al contemplar las obras de cerca, conducen al puro deleite estético en sus sinuosidades, sugerencias, pespuntes o pequeñas dobleces. Otras veces son obras más rotundas: sus grandes capuchas o los volúmenes en sisas o mangas despliegan un juego neobarroco sorpresivo.

Su paleta, neutra y atemporal, sigue la línea del minimalismo, aunque a veces sorprende con colores simbólicos y conceptuales como en 'Reudth' (2016), aunque normalmente en sus vestidos predominan los grises opacos o ahumados, el negro y el blanco.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

En torno a la exposición se ha diseñado un programa de actividades que incluye visitas comentadas por la comisaria de la exposición y una actividad didáctica dirigida a centros educativos, institutos de bachillerato artístico, escuelas de arte y diseño, y público en general.

Con esta muestra, el IAACC Pablo Serrano se suma a otras iniciativas de actualidad en el panorama museístico español que reivindican el arte textil como manifestación de primer orden entre las prácticas artísticas contemporáneas.

Por ejemplo, proyectos actuales como 'Memoria, tejidos y museos. Los barrios bajos de la atención', que ofrece una relectura de las colecciones textiles de cinco museos estatales madrileños a partir de la visión de cinco creadoras actuales, o la próxima exposición que el Museo Nacional Reina Sofía va a dedicar a Aurelia Muñoz, una figura imprescindible en la comprensión del arte textil contemporáneo.

La exposición del IAACC se suma a estas iniciativas para reivindicar el bordado como técnica fundamental del arte actual, capaz de expandir los géneros artísticos, así como de reinterpretar la artesanía por su capacidad crítica y evocadora.

SOBRE ANDRÉS JARABO

Andrés Jarabo inicia su formación en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla la Mancha en Cuenca.

En 2005, obtiene una beca de la Diputación General de Aragón para ampliar conocimientos artísticos y crea el colectivo y proyecto Modalena de jóvenes diseñadores como una pasarela alternativa de moda, gracias al patrocinio de Zaragoza Cultural.

Durante aquellos años, Jarabo continúa formándose específicamente en patronaje, en la prestigiosa academia de Nacho Latorre y, al mismo tiempo, se tituló como escalador y sastre en la Federación Industrias Textiles y Confección de Aragón (FITCA). Su formación se ha ido especializando en patronaje, moulage, bordado y distintas tecnologías avanzadas aplicadas a la costura.

En 2006, el diseñador es premiado por el Instituto Aragonés de la Juventud en el certamen de Arte Joven, habiendo obtenido en los años siguientes muchos más reconocimientos meritorios: como seleccionado, finalista, premiado o becado por su versatilidad, por parte de Kapta arte (Madrid, 2007); por el Instituto de la Juventud de España (Injuve 2007), así como varias veces en la Bilbao International Art and Fashion (BI-AAF, Bilbao) o en Tenerife Moda, donde ganó el primer premio en su VII edición por su colección 'Multimateria' (2015).

Desde 2004 dirige su propia marca, HUMO, manteniendo su vocación performativa, experimental y conceptual. Además, en la última década ha sido profesor de Alta Costura, patronaje experimental y proyectos en distintos centros de enseñanza, como Hacer Creativo.

En la actualidad, prosigue su labor docente en la Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA) y ha colaborado en todo tipo de eventos artísticos y proyectos multiculturales, utilizando el mundo de la moda como una plataforma de expresión artística que le permite fusionar diferentes disciplinas creativas.

En este sentido, es colaborador habitual de varias compañías de danza, teatro y cine, realizando estilismos y diseños para, entre otros, Cirque du Soleil o Lamov, la sastrería y vestuario de distintas óperas ('La flauta mágica', 'Il trovatore'), espectáculos o videoclips, o la confección del vestuario, como sastre de grabación a través de la figurinista Arancha Ezquerro, de películas como 'La novia' de Paula Ortiz, 'La estrella Azul' de Javier Macipe o 'Las niñas' de Pilar Palomero.