El musical 'Goya, La melodía de una leyenda' llega al Teatro Principal en su cita más esperada

Creado por Tom Vega y producido por Showprime, el espectáculo combina teatro, música en directo y orquesta para narrar la vida del pintor a través de 20 canciones originales, mostrando su lado más personal e interno - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Zaragoza acogerá del 25 de marzo al 5 de abril el musical 'Goya, La melodía de una leyenda', una gran producción escénica que recorre la vida del pintor aragonés desde una perspectiva contemporánea, combinando teatro, música en directo y una puesta en escena de gran formato.

La obra, creada por Tom Vega y producida por Showprime, llega a la capital como una de las citas destacadas dentro del programa institucional impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón con motivo del Bicentenario del fallecimiento del artista de Fuendetodos, que se conmemorará en 2028.

La presentación de la función ha estado a cargo de la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; el director-gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas, José María Turmo y el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, acompañados del productor del musical, Maxi Martínez y parte del elenco de actores, Javier Godino y Erika Bleda.

La pieza narra la vida de Francisco de Goya como un hombre complejo y contradictorio, atrapado entre el poder y la censura, el amor y la política, en una España marcada por las tensiones entre la Inquisición y la Ilustración. A través de una trama llena de emoción, giros dramáticos y humor, el espectador podrá acercarse a su dimensión más cercana.

EL RETO DE LLEVAR A GOYA A ESCENA

La consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, ha subrayado el compromiso institucional con la figura del pintor de Fuendetodos, destacando la importancia de difundir su legado desde múltiples disciplinas artísticas.

Fernández ha recordado que Zaragoza fue una ciudad clave en la vida de Goya, donde desarrolló gran parte de su formación y comenzó su carrera, por lo que ha considerado "un honor acoger esta producción en el Teatro Principal. "Se trata de una gran producción, con un elenco de primer nivel, que permitirá acercar la figura del artista de una forma diferente al público", ha añadido.

El director-gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas, José María Turmo, ha incidido en la complejidad de abordar la figura de Goya desde el teatro, al tratarse de una vida "apasionante, llena de matices y de enorme influencia en la cultura de los últimos dos siglos".

Turmo ha reconocido además el "riesgo" que supone presentar una producción sobre Goya en su propia tierra, aunque valoró la apuesta de la compañía por llevar adelante un proyecto de estas características en Zaragoza, dentro de una gira que recorre algunos de los principales teatros del país.

Por su parte, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha destacado el papel del Teatro Principal como "motor cultural" y ha enmarcado el musical dentro del esfuerzo conjunto de las instituciones aragonesas por reivindicar la figura de Goya.

Olloqui ha defendido la necesidad de acercarse al artista no solo desde una perspectiva académica, sino también desde el entretenimiento y la cultura popular. "Es un acierto llevar a Goya a la cultura pop", ha afirmado, al considerar que este tipo de propuestas permiten conectar su legado con el público actual.

En este sentido, ha expuesto que la figura del pintor está estrechamente ligada a la identidad aragonesa, al tiempo que representa un referente universal cuya obra sigue teniendo vigencia en la actualidad.

UNA PRODUCCIÓN DE GRAN FORMATO

El productor de Showprime, Maxi Martínez, ha definido la llegada del musical a Zaragoza como "un lujo", al tratarse de la ciudad más vinculada a la figura de Goya. Según ha explicado, el espectáculo tiene una duración de dos horas y media y combina más de 20 canciones interpretadas en directo con una trama que recorre tanto su trayectoria artística como su dimensión más personal.

Martínez ha resaltado que uno de los principales objetivos ha sido mostrar "quién era Goya más allá de su obra", abordando aspectos como sus relaciones personales, sus conflictos con el poder político y su evolución vital en una época marcada por tensiones históricas.

La obra, con texto de Ignasi Vidal y dirección de Juan José Afonso, cuenta con un amplio equipo creativo y un elenco encabezado por Javier Godino en el papel de Goya y Erika Bleda como la Duquesa de Alba, junto a otros intérpretes que dan vida a figuras como Godoy o la reina María Luisa.

UN GOYA MÁS HUMANO Y CERCANO

El actor Javier Godino se ha referido a la "responsabilidad de encarnar a un personaje histórico de la relevancia de Goya", al tiempo que ha subrayado la intención de aportar una visión más humana del pintor: "Fue un hombre del pueblo, incluso rodeado de reyes, y un gran pacifista".

La obra recorre cerca de 30 años de su vida, abordando episodios como su relación con la corte, sus conflictos con la Inquisición, la invasión napoleónica o su evolución artística, marcada por la influencia de Diego Velázquez y por su voluntad de transformar el mundo a través del arte.

Además, el montaje introduce elementos narrativos como la aparición simbólica de Velázquez como guía del protagonista, así como un enfoque que combina momentos dramáticos con otros más ligeros y cercanos al espectador.

Uno de los rasgos distintivos del musical es su apuesta por una banda sonora de estilo pop, con canciones "pegadizas" que buscan conectar con el público actual sin perder el rigor narrativo. Entre ellas, hay un tema dedicado a Zaragoza con ritmo de "jota pop", que aspira a convertirse en uno de los momentos más reconocibles del espectáculo.

Por su parte, Erika Bleda ha incidido en la importancia de documentarse para dar vida a personajes históricos, pero también en la necesidad de trasladar emoción y cercanía al escenario, combinando fidelidad histórica con interpretación artística.

ZARAGOZA, PARADA CLAVE EN LA GIRA

El paso del musical por Zaragoza adquiere un valor simbólico dentro de una gira nacional que recorre una docena de ciudades y que concluirá en Madrid con una temporada estable. En total, se ofrecerán diez funciones en el Teatro Principal, en una cita que refuerza la programación cultural vinculada al Bicentenario de Goya.

La producción desarrollará diez sesiones en Zaragoza --del 25 de marzo al 5 de abril-- como parte de su gira en la que recorre doce ciudades españolas y concluirá en Madrid a finales de año, donde hará temporada.

A través de 'Goya, La melodía de una leyenda', las instituciones y la compañía buscan acercar al público una visión renovada del artista, explorando tanto su dimensión universal como su profunda vinculación con Aragón, a través de un formato escénico accesible y contemporáneo.