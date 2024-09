La Mutua MAZ deja su huella en las historias de superación de dos pacientes tras un accidente laboral grave

ZARAGOZA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mutua MAZ ha plasmado en dos emotivos vídeos las historias de superación personal de dos pacientes que sufrieron un accidente laboral grave.

Las piezas audiovisuales forman parte de la iniciativa 'Dejando huella' con la que la mutua, colaboradora de la Seguridad Social, refuerza su compromiso con el propósito de cuidar de la salud laboral y el bienestar de las personas.

En ellas se desarrollan dos historias que abordan el día a día de dos pacientes que afrontan en las instalaciones de la mutua sus procesos de recuperación y las secuelas que les ha dejado un accidente laboral de carácter grave.

Los protagonistas de estos videos transmiten impactantes mensajes de ánimo e inspiración para hacer frente a una situación adversa e inesperada, como puede ser un accidente de trabajo grave. Estas historias quieren ser, además, un ejemplo de superación física y emocional para las personas que se encuentren en una circunstancia similar.

Uno de estos testimonios es el de José Antonio. A los 36 años sufrió una lesión medular tras un accidente de moto cuando regresaba a casa después del trabajo en el año 2010. "En el primer momento te quedas en shock, pero siempre he sido una persona muy reaccional y en ese momento me contuve. Cuando te das cuenta de lo que hay, te viene una crisis de ansiedad. Después te calmas mentalmente, analizas la situación, y te das cuenta de que lo de antes ya no existe, tienes que reinventarte y ya no puedes quedarte en lo que antes hacías, sino en lo que puedes hacer a partir de ahora", destaca en su vídeo.

José Antonio relata que el apoyo familiar ha sido fundamental para superar las adversidades, pero también lo ha sido la asistencia médica y psicológica que le ha proporcionado Mutua MAZ. "Es la Mutua que me da soporte, que me apoya, que me ayuda y que me facilita muchas de las cosas que hoy en día me permiten desarrollarme", ha subrayado.

Además, con el objetivo de que el paciente continuase con su afición al deporte, Mutua MAZ le ha proporcionado una 'handbike', una bicicleta adaptada que le permite participar en competiciones de ciclismo adaptado, así como disfrutar del deporte al aire libre: "Allí no hay ninguna limitación, tú sales en la bici, te da el aire en la cara. Fue un punto de inflexión".

LA PATERNIDAD COMO PUNTO DE INFLEXIÓN

En "Dejando Huella" también se puede conocer la historia de Ramón que, en 2008, cuando tan solo tenía 28 años, sufrió un accidente que le dejó en silla de ruedas tras caer de una altura de 8 metros mientras trabajaba de electricista. "Te cambia la vida, porque de estar ayudando a todo el mundo pasas a sentirte que no vales nada", ha subrayado.

Fue entonces cuando inició su proceso de rehabilitación con MAZ. "En Recuperación te enseñan un poco a volver a vivir, de otra manera, estando en una silla de ruedas. Aprendí a ser independiente", ha destacado.

Además de poder conseguir pequeños pasos diarios como cocinar en un espacio adaptado o bajar las persianas con un motor eléctrico incorporado, la Mutua pudo hacer realidad uno de los mayores deseos de Ramón: "El poder ser padre es un sueño hecho realidad. Es una felicidad enorme poder sentir que, aunque esté en una silla de ruedas puedo hacer lo mismo que cualquier padre".

Con estos dos vídeos, MAZ quiere dejar patente que la labor diaria de su actividad y la manera en la que se desarrolla influye en la vida de los accidentados. Es un orgullo para la plantilla ver cómo su dedicación apoyada en sus valores consigue estos resultados. Así, desde la Mutua señalan que los pacientes "nos han abierto su corazón y nos contagian la ilusión y la energía que han recuperado gracias, en buena parte, a nuestro acompañamiento y atención prestada".

Acciones como esta permiten a la mutua "dar visibilidad a las Prestaciones Complementarias de MAZ como contribución del bienestar de su colectivo protegido".

Los videos pueden verse en el Canal de Youtube @MutuaMAZ o en el enlace al espacio Dejando Huella en su Web.

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

Las prestaciones complementarias de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, entidades sin ánimo de lucro como MAZ, son recursos económicos destinados a ayudar a superar las posibles situaciones de necesidad tras un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Cada mutua obtiene su cuantía, donde influye su buena gestión, que se controla a través de la Comisión de Prestaciones Complementarias, atendiendo las solicitudes de ayudas tramitadas por los accidentados protegidos por la mutua.

Estas prestaciones complementarias son una muestra del compromiso social de MAZ con sus pacientes, que va más allá de la recuperación y que busca mejorar su bienestar integral, desarrollando sus proyectos personales y profesionales, para sentirse felices y realizados.

UNA MUTUA DE IMPLANTACIÓN NACIONAL

MAZ protege la salud de 727.000 trabajadores de 90.000 empresas, implantando una sólida cultura en prevención, gestionando de un modo ágil las prestaciones y poniendo a su disposición una red asistencial de casi 1.000 centros, entre los que destaca el Hospital MAZ en Zaragoza. Somos salud laboral desde 1905.