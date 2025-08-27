Nace la plataforma ciudadana 'Árboles vivos Huesca' en contra el "arboricidio"

HUESCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana 'Árboles vivos Huesca' se ha creado en contra el "arboricidio", "como una red de defensa del patrimonio natural de Huesca y su objetivo es aglutinar a diversos colectivos, organizaciones y asociaciones vecinales". La finalidad es "evitar" que se repitan actos de "arboricidio" como los ocurridos en la Fuente del Ibón y la avenida Martínez de Velasco", según ha señalado la representante de esta iniciativa social, María Recreo.

Ha recordado que el pasado lunes la tala de dos plataneros de sombra en la avenida Martínez de Velasco de Huesca provocó un tenso enfrentamiento entre la policía y los vecinos que defendían los árboles, que culminó con la detención de una de las manifestantes.

A este suceso se suma la tala de once plataneros de sombra más, llevada a cabo este martes en la misma calle Martínez de Velasco, a la altura de los antiguos cines Avenida.

"Ambos incidentes, enmarcados en un proyecto de rotonda en el barrio de Las Harineras, evidencian un modelo urbanístico obsoleto que prioriza las obras sobre el bienestar de los ciudadanos y el patrimonio natural", ha dicho Recreo, quien ha pedido mayor transparencia al Gobierno municipal en los proyectos urbanísticos.

"Estos árboles --ha reconocido-- no los podemos salvar, pero sí podemos evitar que vuelva a pasar y pedir transparencia al Ayuntamiento a la hora de presentar los planes urbanísticos, porque nos afectan a todos".

La plataforma ha hecho un llamamiento a todas las organizaciones, colectivos, asociaciones de vecinos y ciudadanos de Huesca a unirse, porque creen que "otro urbanismo realmente sostenible, que integre, proteja y cuide a su arbolado no sólo es posible sino necesario". Recreo ha añadido que "nos gustaría modificar la ordenanza municipal para proteger el arbolado urbano, sobre todo, el centenario, que es un bien común insustituible".

La plataforma 'Árboles Vivos' ha convocado a todos los ciudadanos y ciudadanas de Huesca a unirse a dos eventos. Un acción de decoración, que tendrá lugar este miércoles a las 19.30 horas, para adornar los árboles y vallas del área de la protesta y una concentración, que tendrá lugar este jueves a las 12.00 horas en el jardín de la Fuente del Ibón.

"Esta tarde --ha avanzado Recreo-- decoraremos los árboles, todo el mundo que quiera está invitado a traer poemas, carteles reivindicativos, dibujos, telas o lo que quieran y mañana a las 12,00 horas nos concentraremos en protesta de la tala y darnos visibilidad como plataforma, aunque sabemos que la obra seguirá adelante porque ese contrato ya está firmado, pero nos haremos visibles y haremos visible nuestro descontento".