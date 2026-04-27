Nace el programa Danzarte que fomenta la creatividad en los jóvenes zaragozanos mediante el arte y la expresión corporal

La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, y el educador y antropólogo Luis de la Torre - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza busca fomentar la creatividad en los jóvenes y, por ello, ha lanzado un nuevo programa que se suma a todas las actividades que se realizan en el Centro de Artes El Túnel. 'Danzarte: Movimiento expresivo y arte' busca promover en los participantes una forma de expresión que favorezca el bienestar emocional a través de diferentes disciplinas artísticas.

En total, el programa contempla una sesión mensual desde este mes de abril hasta diciembre, con un parón en los meses de verano --julio y agosto--. Cada una de ellas tendrá una duración de cuatro horas y estarán dirigidas por el educador y antropólogo Luis de la Torre.

La concejal delegada de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, ha presentado el programa junto al coordinador del programa, en el Túnel, el espacio donde se va a llevar a cabo y que ha sido recuperado por el Gobierno municipal para programar actividades relacionadas con las artes escénicas.

El único requisito para participar es tener entre 17 y 30 años, sin que sea necesario tener una formación o experiencia inicial. No hay tampoco inscripción previa, sino que los jóvenes pueden acudir a los talleres que deseen, ni compromiso de asistir a todas, lo que permite a los jóvenes participar de forma flexible según sus intereses.

Bravo ha explicado que esta iniciativa se enmarca dentro de la programación diseñada para el Túnel, un equipamiento al que cada vez acuden más jóvenes atraídos por la calidad de la programación.

"Ahora van a tener una opción más con un programa que llegará hasta diciembre y que supone toda una novedad, ya que apuesta por el cuerpo y el arte como herramientas clave para el desarrollo personal y la conexión social", ha señalado Bravo.

GRUPOS DE 12 A 20 PERSONAS

Según ha explicado el coordinador, cada sesión seguirá una metodología participativa, estructurada en varias fases que incluyen "la acogida grupal, el trabajo corporal, la creación artística y un cierre reflexivo".

Los grupos serán reducidos, entre 12 y 20 personas, para favorecer un ambiente cercano que facilite tanto la expresión individual como la creación de vínculos y redes de apoyo entre los participantes.

El programa será dinamizado por profesionales especializados en movimiento corporal e intervención artística. Entre los principales objetivos de Danzarte, destacan el fomento del disfrute artístico, el desarrollo de la creatividad, la mejora de la capacidad de expresión y el impulso de la participación juvenil en la vida cultural de la ciudad.

Con esta iniciativa, "el Ayuntamiento de Zaragoza refuerza su compromiso con la juventud, apostando por programas innovadores que sitúan la creatividad y el bienestar en el centro de las políticas públicas", ha concluido Bravo.

A la sesión del pasado 25 de abril, sobre movimiento expresivo y pintura con 'El cuerpo colorido'; le seguirá el 16 mayo el movimiento expresivo y poesía con la actividad 'La palabra en el cuerpo'; la siguiente será el 20 de junio sobre Movimiento expresivo y sonido/canto con el título 'El cuerpo de la voz'.

Tras el verano se retomará en septiembre con movimiento expresivo y escultura que ofrecerá la actividad 'El cuerpo de barro'; en octubre será el turno del movimiento expresivo e instalación con 'El espacio en el cuerpo'; para dar paso en noviembre al movimiento expresivo y naturaleza con 'El cuerpo naturaleza' y se cerrará en diciembre con movimiento expresivo y Creación bajo el título 'El Cuerpo creativo'.